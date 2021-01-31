В Улан-Удэ не могут навести порядок в работе общественного транспорта

Уровень развития пассажирского транспорта в городе остается низким



Общественный транспорт - ключевой элемент инфраструктуры города, а его доступность и комфорт - важные показатели качества жизни. В Улан-Удэ уровень развития пассажирского транспорта остается низким. И дело не только в его нехватке, но и во многих других факторах.



Как часы не работает



В октябре прошлого года в столице Бурятии запустили 42 новых автобуса – те самые, с цитатами Владимира Путина. В первую очередь эти автобусы должны были облегчить жизнь горожанам из отдаленных микрорайонов города, где частники ездят из рук вон плохо либо маршруток просто не хватает. Это Левый Берег, Загорск, сотые кварталы, микрорайоны Дивизионный, Комушка, Сосновый Бор, Забайкальский. Автобусы передали в МУП «Городские маршруты», где сообщили, что транспорт будет ездить строго по расписанию.



Что же на деле? В целом муниципальный транспорт придерживается графика движения, но довольно часто автобусы опаздывают или вовсе не выходят на линию.



- Я специально вышел на остановку пораньше, чтобы сесть на нужный автобус. В 10.45 он должен был выехать с «конечки». Пока стоял, видел, что на конечную проехал автобус, время было 10.30. Зашел в приложение, где отслеживаются маршруты. Автобус стоял на конечной. Через пять минут снова захожу, смотрю – он исчез с радаров. Жду еще 15 минут, его нет. В итоге простоял 45 минут и так и не сел. Это что за дела? Прошу принять меры в отношении водителя, который просто забил на пассажиров, - пишет горожанин в соцсети.



Еще одна проблема – перебои в системе «ГЛОНАСС». Горожане рассказывают о ситуациях, когда автобус в расписании есть, а в системе «Умный транспорт» или Bus03 он не виден. Чаще всего этим «грешат» частные перевозчики, но и муниципальные автобусы тоже порой становятся «невидимками». Бывает и так, что автобус какое-то время не виден в приложении, а потом внезапно появляется в системе.



- Датчиками «ГЛОНАСС» оснащены все транспортные средства, осуществляющие городские пассажирские перевозки на территории Улан-Удэ. Отсутствие отображения автобуса в системе, как правило, связано с техническими сбоями в информационной системе навигации, в программном обеспечении оператора, потерей связи, - говорят в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.



Время работы общественного транспорта – еще один повод схватиться за голову. Уехать куда-либо после 21.00 довольно проблематично для жителей не только отдаленных районов, но и располагающихся недалеко от центра. Так, большие нарекания вызывает работа маршрутов №57, 100, 46, 33, 44, 19, 95 и некоторых других.



- Невозможно уехать с работы вечером домой, вообще не ходят маршрутки №57, 100 после 21.00 в сторону Шишковки. На остановке «База «Фортуна», на проспекте Автомобилистов, целый час прождала маршрутку. Добиралась на попутном и пешком шла домой. Приехала через полтора часа, замерзла, - жалуется горожанка в городском паблике.



- Общественный транспорт №33 и 46 просто не хочет ходить. Сегодня из разговора водителя по рации выясняется, что на линии две маршрутки, одна едет в Исток, а вторая - в сторону Кирзавода. Две других просто куда-то исчезли. На улице морозно, и по часу стоять в ожидании маршрутки чревато последствиями для здоровья, - пишет еще один неравнодушный пассажир.



- В будние дни на 33-й трудно сесть, с конечной в город только иволгинских и Поселье возит, вечером не сядешь, те же до конечной с работы едут, - вторит еще один горожанин.

Что касается времени работы муниципального транспорта, последние автобусы отправляются с конечных остановок в 21.00.



Расписание движения автобусов по новым направлениям формируется с учетом пика пассажиропотока. Графики движения отрабатываются с районными администрациями, отмечают в мэрии.



В холоде и тесноте



Помимо неотрегулированного графика движения, частные перевозчики «забывают» о комфорте своих пассажиров. В целом можно сказать, что комфорт и улан-удэнские маршрутки – понятия несовместимые.



- Ехал недавно на 40-м маршруте, на улице было холодно. В маршрутке мало того, что отключена печка, так в полу дыра, из которой дуло, а весь пол покрыт льдом, - пожаловался горожанин.



Помимо дыр в полу, в маршрутках бывают щели в дверях.



- Кто-нибудь проверяет автобусы перед отправкой на маршрут? Сверху двери - огромная щель, в салоне холодно, но водителю, видимо, наплевать, что зима на улице.



Много жалоб вызывает маршрут №55 – в часы пик автобусы постоянно переполнены.



- В маленьких автобусах каждый день в часы пик давка, поручней нет, все держатся кто за обшивку потолка, кто за кронштейны дверей, кто-то друг за друга. Маленькие Fiat Ducato холодные, как морозильники, не могут перевезти много пассажиров, народ скапливается на остановках, потом набивается битком. Увеличили стоимость, ладно, пусть будет, водители тоже люди. Ну а дальше что? Пассажир не человек? Иной раз даже и 20 рублей не стоит такая поездочка, качество услуг - ниже нуля, как и температура в «Фиатах», - возмущаются жители Левобережья.



К тесноте и холоду можно смело добавить состояние салонов: грязные, обшарпанные сиденья и замерзшие окна.



Хочу - еду, не хочу - не еду



Помимо перечисленных выше недочетов, некоторые водители не соблюдают маршрут движения – попросту не заезжают на остановки. Читатели пожаловались нам на маршрут №3, он «не всегда заезжает на остановку «Народный рынок», объезжая его, если нет пассажиров до этой остановки». В комитете по транспорту нам сообщили, что заезд автобусов маршрута №3 на остановочный пункт «ТК «Народный» осуществляется при движении автобусов из мкр. Восточный.



Остановка «ТК «Народный» при движении с площади Банзарова в направлении мкр. Восточный не входит в утвержденную схему маршрута №3. Ближайшим остановочным пунктом является остановка «Гостиница «Баргузин», находящаяся на удалении 300 метров от данной остановки, комментируют чиновники.



В комитете о случаях невыполнения заезда водителем на остановочный пункт можно сообщать по телефону горячей линии 45-45-53. В сообщении необходимо указать государственный регистрационный знак автобуса, время и место события для принятия мер в отношении конкретного водителя.



Неисправные табло



Горожане, передвигающиеся на трамваях, сообщают о неисправных информационных табло, на которых должно отражаться время прибытия трамвая. Оказывается, информационные табло выходят из строя, как правило, из-за перепада электроэнергии в случае, если табло подключено к рядом стоящему киоску, павильону. При сбоях в подаче электроэнергии табло выходят из строя.



Кроме этого, происходят механические повреждения, возникающие из-за погодных условий (порывы ветра, снег), низких температур.



В настоящее время прорабатывается вопрос модернизации табло в рамках проектирования «Интеллектуальной транспортной системы», увеличение их количества на остановочных пунктах, комментируют в мэрии.



К списку имеющихся проблем можно добавить и отсутствие проездных билетов, а также теплых остановок. Отметим, что теплые остановки имеются во многих российских городах, в том числе и в тех, где зимы мягче: в Омске, Уфе, Челябинске, Перми, Казани, Самаре и других.



Лариса Ситник, «Номер один».

Фото: "Номер один"

