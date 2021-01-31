В Бурятии произошел бум розыгрышей и лотерей

В соцсетях разыгрывают все: от банальной тысячи, до квартиры в центре города



Прошлый год в нашей республике случился прямо шквал розыгрышей – тут за галочку на голосовании дарят квартиру или трактор, тут за подписку вручают шикарный автомобиль или даже путешествие. Отличает все эти розыгрыши, в отличие от традиционной лотереи, только одно – покупать билеты не надо, поэтому очередь за халявой растет с каждым днем.



Розыгрыш с налогом



Чтобы получить один из таких шикарных призов, нужно просто подписаться на подписки самого блогера. Такие гивы (от англ. Giveaway — способ раскрутки профиля в инстаграме: его можно сравнить с лотереей, для участия в которой пользователю необходимо подписаться на определенные Instagram-аккаунты. – Прим. ред.) популярны уже несколько лет, но до Бурятии добрались лишь недавно. Пионером подобных розыгрышей в республике стал известный певец Ринчин Дашицыренов. Купе от баварского производителя – именно такой автомобиль первым разыграл певец-блогер.



Бухгалтерия розыгрышей проста - спонсоры платят деньги за право попасть в подписки и получают за свои 30-50 тыс. рублей несколько тысяч подписчиков. А сам блогер на эти денежки покупает приз и не забывает про себя. Успех Ринчина вызвал новую волну розыгрышей, или гивов. Кроме крупных призов, в лотерее разыгрывают подарки и попроще: телефоны, приставки, наушники и денежные поощрения от 1000 рублей.



Пока волна популярности таких гивов обходит суды и бюджеты. Однако блогеры не должны забывать и о налогах. Как пояснили в налоговой, если заработок непостоянный, то можно не регистрироваться, а платить как физлицо 13% НДФЛ. Здесь возможны два варианта. Блогер заключает договор с компанией-рекламодателем, которая возьмет на себя уплату налогов. Второй вариант - блогер подает декларацию и платит налоги сам за себя. Если пришел разовый большой платеж и его хочется легализовать, то такой вариант применим.



Однако на практике есть множество простых схем, как обходить эти варианты. К примеру, победитель лотереи должен заплатить налог с выигрыша. Именно поэтому автомобили стали популярными призами в гивах. Победитель просто получает машину по «липовому» договору купли-продажи. Обрадованный халявой человек обычно не задает лишних вопросов. Так было в случае с улан-удэнцем Владимиром Ткачуком, выигравшим подержанный автомобиль. Гив проводился по системе лотереи, где участники покупают билеты. Только здесь они не бумажные, а в электронном виде. Шанс выиграть бэушную «Тойоту» обошелся Владимиру в 2 тыс. рублей. Обрадованный выигрышем машины мужчина хвастался всем, что розыгрыши – это честное дело, где может повезти любому. Однако оптимизм нового владельца 18-летнего автомобиля резко снизился после визита в СТО.



- Я думал, на этой машине будет ездить жена. Но на техосмотре оказался шокирован состоянием автомобиля. Такое ощущение, что ее никто не обслуживал года три-четыре. В итоге вложил «десятку» и продал от греха подальше, - поделился Владимир.



Подстава с квартирой



Когда розыгрыши автомобилей перестали удивлять подписчиков, в ход пошли призы покрупнее. Причем первым это сделали во время голосования по изменениям в Конституцию. Здесь за галочку в бюллетене давали шанс выиграть квартиру в новостройке на Борсоева. Однако высотка оказалась с подвохом – несколько лет дом не могли подключить к теплосетям.



Такой же странной была история с розыгрышем квартиры в конкурсе «Доброгив 03». Лицами это гива стали медийные личности: Лариса Иринцеева, Чимит Жамьянов и Саян Галсандоржиев. Организаторами же выступили ранее никому особо неизвестные Тамир Намсараев и Татьяна Николаева. Розыгрыш квартиры начался почти полгода назад, а закончиться должен был 30 декабря в 19.00 с участием всей команды.



Однако гив прошел явно не так, как ожидали его участники. Организатор Тамир Намсараев, сославшись на то, что второму организатору Татьяне Николаевой стало внезапно плохо, перенес проведение розыгрыша на час вперед. При этом на мероприятие не пригласили местных блогеров. Именно они должны были отвечать за честность проведения розыгрыша. В итоге разразился скандал, а у спонсоров розыгрыша стали исчезать подписчики, посчитавшие себя обманутыми.



Спустя месяц эта история получила продолжение. Блогеры провели онлайн-голосование по дальнейшей судьбе главного приза.



- Большинство решили, и мы тоже так считаем, что прошлый прямой эфир нужно отменить и выбрать нового победителя, который выиграет квартиру, - говорит Галсандоржиев.

- Так как до этого мы хотели провести на Новый год, решили не отступать от этого намерения и проведем розыгрыш в Сагаалган, - добавила Иринцеева.



В итоге прямой эфир с определением победителя решено провести 13 февраля.



Несмотря на испорченное отношение к гивам, сами блогеры считают, что подобные розыгрыши идут на пользу местному бизнесу.



- Я понимаю, сейчас для нашего мира наступил сложный период. Многие в напряжении, а кто-то просто выживает. В основном в лице спонсоров выступает наш малый бизнес. Им сейчас тоже нелегко, ведь никто не был готов к такому и не знал, что вся ситуация затянется на продолжительное время. А розыгрыш дает возможность обрести новых клиентов, быть замеченными. Поэтому призываю не проходить мимо, а заглядывать к ним на страницы и находить что-то полезное для себя, поддержать, - отметил Чимит Жамьянов.



Андрей Шевченко, «Номер один».

Фото: скриншот

