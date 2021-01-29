В декабре инфляция в Бурятии разогналась до 6%

Кроме общефедеральных факторов на таком росте сказалось резкое сокращение импорта тепличных овощей из Китая



В декабре годовая инфляция в Бурятии ускорилась до 6% после 5,3% в ноябре, что заметно выше показателя по Дальневосточному федеральному округу (5,0%) и по России в целом (4,9%), сообщает республиканское отделение Сибирского главного управления Центрального банка России. Основное влияние по-прежнему оказывали федеральные факторы, такие как ослабление рубля и снижение валового сбора отдельных сельскохозяйственных культур. Кроме того, действовали региональные факторы: ухудшение качества урожая овощей открытого грунта, сокращение импорта тепличных овощей из Китая.



Продовольственные товары



В декабре годовые темпы прироста цен на продовольственные товары ускорились до 8,5% после 7,5% в ноябре. В связи с удорожанием импортируемого сырья из-за ослабления рубля усилился рост цен на колбасные изделия. Дополнительное влияние оказало сокращение в регионе объема собственного производства.



Продолжилось ускорение роста цен на подсолнечное масло и сахар из-за снижения собранного в 2020 году в России урожая подсолнечника и сахарной свеклы.

Увеличение темпов прироста цен на яйца также является общероссийской тенденцией. Основная причина — повышение затрат производителей на приобретение подсолнечного шрота, используемого при приготовлении кормов для птицы, а также импортных добавок и витаминов.



Дождливая погода в период массового сбора овощей открытого грунта в республике отразилась на ухудшении качества урожая, особенно картофеля. Поэтому в продуктовом ритейле возросла доля продаж продукции, поставляемой из других регионов. Дополнительные транспортные расходы торговых сетей на ее доставку привели к увеличению темпов прироста стоимости картофеля в декабре.

Ускорению роста цен на тепличные овощи способствовало сокращение импорта в результате установленных властями КНР квот на перемещение грузов через границу с Россией. По информации регионального ритейлера, объем поставок из Китая тепличных огурцов и помидоров в декабре уменьшился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года более чем в три раза. Сравнительно дешевые китайские овощи заместила более дорогая продукция российских производителей из регионов Сибири.



Непродовольственные товары



Годовые темпы прироста цен на непродовольственные товары увеличились с 4,4% в ноябре до 5,2% в декабре. Ослабление рубля привело к повышению ценовой динамики товаров с высокой зависимостью от импорта, в частности, бытовой техники и электроники, средств связи, автомобилей. Дополнительное влияние оказал и повышенный спрос. Так, согласно оценкам специализированных торговых сетей и региональных автодилеров, в декабре наблюдалось заметное увеличение трафика посещений.



Ослабление рубля отразилось на ускорении в декабре роста цен товаров, в производстве которых значима доля импортных материалов и комплектующих — мебели, моющих и чистящих средств.



Услуги



Годовой прирост цен (тарифов) на услуги замедлился до 3,1% после 3,2% в ноябре. Заметный вклад в замедление внесла динамика цен на парикмахерские услуги. Компании и предприниматели этого сегмента услуг в декабре снизили цены для привлечения клиентов на фоне более низкого предновогоднего спроса из-за запрета на проведение корпоративных мероприятий в условиях пандемии коронавируса. В результате уменьшились годовые темпы прироста цен на услуги парикмахерских.



Ценовая политика кинотеатров также способствовала поддержанию спроса, при том, что введенные санитарно-эпидемиологические ограничения сократили заполняемость залов на 70%. В отличие от конца 2019 года, в декабре 2020 года кинотеатры не повышали цены на билеты, и их стоимость вернулась на прошлогодний уровень.



Инфляция в ДФО и России



Годовая инфляция в Дальневосточном федеральном округе в декабре 2020 года увеличилась до 5% после 4,5% в ноябре и оставалась незначительно выше, чем в целом по России (4,9%). Ускорение роста цен обусловлено разовыми общероссийскими факторами на отдельных рынках и переносом в цены произошедшего ранее ослабления рубля. Сохранилось влияние основного регионального проинфляционного фактора: снижения объема поставок овощей из-за действия временных ограничительных мер на трансграничные автомобильные грузоперевозки, введенных Китаем в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

Годовая инфляция по России в целом увеличилась в декабре по сравнению с ноябрем на 0,5 п.п., до 4,9%. Это в значительной мере связано с действием разовых факторов на отдельных рынках и переносом в цены произошедшего ранее ослабления рубля.



Однако данные факторы могут оказывать более длительное ценовое давление на фоне роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса. По мере того, как их влияние будет ослабевать, рост потребительских цен будет замедляться. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5 – 4,0% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем.



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