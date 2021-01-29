В Народный Хурал внесен законопроект по сокращению числа «постоянных» депутатов

Экономия бюджетных средств оценивается в 27,5 миллиона рублей в течение следующего созыва
В Народный Хурал Бурятии внесен законопроект, предусматривающий сокращение числа депутатов Народного Хурала, работающих на профессиональной постоянной основе до 14 человек, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.
Авторами инициативы является группа из девяти народных избранников: Батор Цыбиков, Петр Носков, Виктор Ячменев, Иннокентий Вахрамеев, Намсарай Намсараев, Николай Дашеев, Оксана Бухольцева, Александр Цыденов, Солбон Дашинимаев.
«Считаем целесообразным объединить должности заместителей председателя Народного Хурала с должностью председателя одного из комитетов и должностью руководителя аппарата Народного Хурала, начиная со следующего его созыва. Один заместитель будет непосредственно руководить аппаратом, что, безусловно, повысит роль и ответственность аппарата в законодательном органе, другой заместитель наряду с представительными функциями будет непосредственно руководить комитетом. Нужно собственным примером показать и сократить финансирование на содержание Народного Хурала», - пояснил Батор Цыбиков.
Как следует из пояснительной записки, «принятие данного проекта повлечет за собой экономию бюджетных средств в сумме минимум 27,5 миллиона рублей в течение седьмого созыва из расчета, что денежное содержание председателя комитета народного Хурала составляет минимум 10 миллионов рублей за пять лет, руководителя аппарата – минимум 10 миллионов рублей за пять лет, двух консультантов и одного секретаря заместителя председателя Народного Хурала 7,5 миллионов рублей за пять лет».
В некоторых регионах России существует практика совмещения должностей депутатами законодательного органа государственной власти, работающими на профессиональной оплачиваемой основе.
С проектом закона депутаты намерены выйти на февральскую сессию республиканского парламента.
Как сообщал «Номер один», расходы на содержание Хурала Бурятии ежегодно увеличиваются на несколько миллионов рублей. В этом году они составят около 278 миллионов рублей, что почти на 7 миллионов больше, чем бюджет парламента прошлого года.
Фото: «Номер один»
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