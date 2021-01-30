Педагог из Бурятии вошла в финал конкурса «Учитель года России»

Преподаватель борется за победу в Волгограде



Елена Цыдыпова - учитель русского языка и литературы гимназии № 59 Улан-Удэ. Не так давно она стала победителем республиканского конкурса учителей, сейчас педагог борется за победу во Всероссийском конкурсе «Учитель года России», который в эти дни проходит в Волгограде.



Елена Батожаргаловна уже вошла в число 15 финалистов соревнования. Напомним, всего было 85 конкурсантов, из них были отобраны 15 лауреатов, которые прошли в финал.



Фото: Министерства образования и науки РБ



