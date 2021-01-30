Дворцу бракосочетания города Улан-Удэ исполнилось 55 лет

Первый брак здесь зарегистрировали 30 января 1966 года

До революции брак в России традиционно регистрировался в церкви или религиозной общине. После оглашения декрета «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния» от 18 декабря 1917 года в стране появились отделения ЗАГС, которые представляли собой бюро, куда обращались желающие поставить штамп в паспорте.Идея о придании торжественности церемонии бракосочетания в Советском Союзе первые появилась в 1959 году. И вместе с открытием первого Дворца бракосочетания в СССР торжественная регистрация брака и рождения стала новой нормой закона и была записана в Кодексе «О браке и семье».В нашем городе Дворец бракосочетания был открыт в конце 1965 года в самом сердце городе – на площади Советов. Проектировал его главный архитектор города А.Р. Вампилов совместно с М.Н. Меньшиковым и А.Я. Галяутдиновым.Первый брак здесь был зарегистрирован в воскресенье 30 января 1966 года – в этот день связали свои жизни семь супружеских пар. Одной из первых пар стали Георгий и Валентина Белоусовы.С 1965 по 2001 годы Дворец бракосочетания подчинялся Городскому совету депутатов трудящихся, а затем Мэрии и Администрации Улан-Удэ и только с 1 января 2002 года вошел в состав Управления ЗАГС Республики Бурятия.Первым директором была Клавдия Доржиевна Шулунова, в 1971 году ее сменила на этом посту Лира Семеновна Лыфарь. А с 1972 года на протяжении 27 лет Дворец Бракосочетания возглавляла Тамара Цырендоржиевна Цыбенова. С 1999 по 2007 год руководителем являлась Валентина Павловна Севостьянова, а с 2008 по 2016 - Надежда Валерьевна Сучкова.На фото - первый директор Клавдия ШулуноваЗа 55 лет работы во Дворце бракосочетания зарегистрировано более 80 тысяч браков. А максимальное количество пар регистрировавших свой брак во Дворце бракосочетания отмечено в 2011 году – 2627.Закрывался Дворец бракосочетания лишь однажды на несколько месяцев в 2018 году на капитальный ремонт, который был проведен впервые с 1965 года.Фото: Управление ЗАГС РБ.