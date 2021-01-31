В Улан-Удэ из-за проблем с контактными проводами опаздывали трамваи

Накануне случились две аварии на линии



В субботу в городе Улан-Удэ были небольшие проблемы с сообщением трамваев. Виной тому контактные провода, которые то и дело обрывались и отжигались.



Так, утром из-за обрыва контактного провода конечной станции «Шишковка» в сторону «Элеватора» и обратно, было закрыто движение трамваев маршрута № 1,2,5. Почти через два часа движение трамваев открыли. Причина простоя - заводской брак провода.



А в обед из-за отжига контактного провода на остановке «проходная ЛВРЗ», было закрыто движение трамваев маршрутов №1,2,4 с Элеватора на «Новый мост» и с «Нового моста» в сторону Стрелки. Через 1 час 15 минут движение было восстановлено. Трамваи ходили по измененному маршруту.



Фото: "Номер один"

