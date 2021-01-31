Видео дня: фейерверк заказывали?

Что бывает, когда деревья касаются электрических проводов



Наглядный пример того, что происходит, когда деревья вырастают и касаются проводов опубликовал в популярном паблике анонимный пользователь. Чем-то напоминает фейерверк, или бенгальские огни. Очень красиво выглядит, согласны?









Однако это совсем не та красота, которой можно любоваться. Да и находиться рядом опасно. Возможно, после увиденного, специальные службы города и энергетики все-таки что-то предпримут, дабы избежать катастрофы.



Видео: Аноним 03

