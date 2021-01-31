Школьницу из Бурятии наградили медалью МЧС России за спасение младшей сестры

Поскользнувшись на камнях, девочка упала в воду и стала тонуть



Восьмикласснице Анне Барановой вручили медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах». Летом прошлого года она вытащила из воды свою младшую сестру, которая поскользнувшись на камнях упала в воду и стала тонуть. Девочка признается, что на тот момент думала лишь о том, как спасти Арину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.



«Был страх, что не успею спасти. Я подплыла к ней, подняла, чтобы она не захлебнулась, обхватила ее покрепче и поплыла к берегу», - рассказывает юная спасительница.



Сейчас, с улыбкой сестры вспоминают происшествие полугодовой давности. Они, наверное до сих пор не поняли всю опасность ситуации, произошедшей минувшим летом в местности Монахово на Байкале. Однако, мама девочек никогда не забудет все, что ей пришлось пережить. По словам Ольги она очень гордится своей дочерью, ведь в подобных ситуациях даже не каждый взрослый человек способен на такой героический поступок.



«Люди на берегу, в том числе и мужчины, никто даже не двинулся с места. Они молча наблюдали, что будет происходить дальше», - рассказывает мама девочек – Ольга Самолетова.



Женщина вспоминает это день с тяжёлым сердцем. По словам Ольги, в МЧС России узнали о героическом поступке Ани благодаря её тёти. Именно она сообщила в ведомство. Однако, путь к медали был тернист, пришлось многое пройти и сделать.



«Ждали долго, практически полгода и вот к концу 2020-го приказ был подписан, медаль пришла. Как говорится: «награда нашла своего героя». Я очень сильно ждал так же этой медали, считал своим долгом довести все до конца и чтобы Аня получила заслуженную медаль», – рассказывает начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Бурятия Николай Зайцев.



В своей школе Анна Баранова стала первой, кто был отмечен на таком высоком уровне, поэтому руководство МБОУ «Усть-Баргузинская СОШ им. Шелковникова К.М.» планирует разместить фото юной героини на доске почета, где пока висят только фото школьников, отличившихся в учебе. Сама же Анна не считает свой поступок особенным, она как и прежде продолжает подготовку к экзаменам и мечтает стать врачом-стоматологом.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии

