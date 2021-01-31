Искусанная собаками Татьяна Лоскутникова начала самостоятельно есть

Девушке разрешили немного шевелить головой
Искусанная собаками в поселке Зверосовхоз в Улан-Удэ Татьяна Лоскутникова медленно, но верно идет на поправку. Об этом сообщили родственники девушки.
"Всем привет от Тани! Ей уже можно немного шевелить головой, самостоятельно есть, чего она с таким нетерпением ждала! Тяжело ей сейчас, бедной девочке, уже второй месяц живёт в полной темноте, силы душевные на исходе, вчера даже плакала. Держись, Танюшка, сейчас так нужно, чтобы ты надеялась и верила в выздоровление! Мы все с тобой", - написали родственники.
Напомним, в конце декабря 2020 года в Улан-Удэ свора безнадзорных собак напала на 20-летнюю жительницу поселка Забайкальский. В крайне тяжелом состоянии девушку привезли в местную больницу, а спустя несколько дней транспортировали в Москву. Сейчас Таня проходит лечение в клинике имени Сеченова. Неделю назад девушка перенесла шестичасовую операцию - ей пересаживали ткани на лицо из ротовой полости и с живота. Оперировали девушку три бригады врачей.
Фото: страница родственников Татьяны Лоскутниковой в инстаграм
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