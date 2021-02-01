В Бурятии прием на работу бывшего полицейского закончился для директора школы штрафом

Школа не уведомила МВД о новом месте работы экс-правоохранителя





Прокуратура Бурятии выявила коррупционные нарушения в одной из школ Кабанского района.

«В 2019 году директор школы заключил трудовой договор с работником, который ранее занимал должность государственного служащего – сотрудника полиции. В нарушение закона «О противодействии коррупции» руководитель учреждения не уведомил об этом прежнего работодателя», сообщили в надзорном ведомстве.За нарушение при приеме на работу бывшего госслужащего директор школы привлечен к административной ответственности и оштрафован.Фото: «Номер один»