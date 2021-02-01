В Бурятии скупщику металлолома предложили зарплату больше, чем у министра

Необычная вакансия появилась в одном из кадровых агентств





Компания HeadHunter проанализировала актуальные вакансии, открытые с начала года в Бурятии, и составили подборку самых интересных предложений с наиболее высокой предлагаемой зарплатой.

В топ-10 вошли несколько предложений для квалифицированных рабочих: мастер горный (зарплата 200 000 руб. на руки.) требуется на золотодобывающее предприятие в Иркутской области на промышленный сезон 2021 года. Для работы на остров Сахалин требуются: водитель категории Е (зарплата от 180 000 руб. на руки) и водитель автокрана 8 разряда (зарплата от 125 000 руб. на руки), сообщили в пресс-службе HeadHunter.





Возглавила топ-10 вакансия с графиком работы вахтовым методом (Муйский район, поселок Иракинда) – «Менеджер, ответственный по закупу металлолома». Успешный кандидат на эту должность может претендовать на зарплату до 384 тысяч рублей до вычета налогов за вахту. Также компания предлагает компенсацию проезда к месту работы и обратно, а также проживание на территории работодателя. Среди требований указаны не только наличие опыта работы, важны личные качества соискателей: аккуратность, исполнительность, дисциплинированность.Фото: «Номер один»