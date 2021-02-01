Финансирование третьего моста через Уду идет опережающими темпами

Это позволит сократить сроки строительства объекта





1,8 миллиардов рублей выделено из федерального бюджета на строительство третьего моста в Улан-Удэ. Таким образом, общая сумма, которую направят в 2021 году на возведение моста, составит более 2 млрд рублей, сообщили в республиканском Минтрансе.

- Лимит на строительство моста через Уду и Транссибирскую магистраль в створе улиц Сахьяновой и 3-я Транспортная на 2021 год составляет 210 млн рублей. На эти деньги планировалось завершить выкуп земельных участков и начать работы по переустройству сетей. На сегодня Министерство транспорта России подтвердило увеличение финансирования на 1,8 млрд рублей, поэтому мы планируем уже начать один из этапов строительства моста через реку Уда, надземный пешеходный переход, тоннель под железной дорогой, перенести инженерные сети. Таким образом мы сократим сроки строительства, - заявил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.На данный момент на объекте выполнены работы по устройству опор надземного пешеходного перехода и лестничных сходов: бурение, установка каркасов, бетонирование опор, забивка шпунта, разработка котлована, бетонирование ростверка. Также в прошлом году начаты работы по бурению скважин для устройства свай опоры №2.Напомним, третий мост напрямую свяжет Октябрьский и Железнодорожный районы Улан-Удэ, тем самым решив проблему «пробок» на магистральных улицах города. Новый четырехполосный переход будет оборудован противошумовыми экранами и камерами видеонаблюдения. Длина моста составит 202 метра, ширина – 26 метров.Для увеличения пропускной способности на перекрестке улиц Сахьяновой, Ключевской и Трубачеева сделают кольцевое движение. Через проезжую часть улицы Приречная организуют надземный пешеходный переход длиной 32 м, это позволит безопасно переходить улицу, при этом движение транспорта останется непрерывным.На правом берегу планируются две транспортные развязки на разных уровнях с улицами Лазо и 3-я Транспортная. На пересечении с улицей Лазо появится неполный клеверный лист. Далее трасса пересечет железнодорожные пути, появится путепровод тоннельного типа.Строительство моста ведет ОАО «Хотьковский мост». Работы начались весной 2020 года, завершить их планируется в 2024 году. Общая стоимость объекта составляет 7,5 млрд рублей.Фото: Минтранс Бурятии