В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 30 720

В стационарах получают лечение 988 пациентов с новой коронавирусной инфекцией



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 30 720. Это на 151 случай больше, чем было в воскресенье, 54% (16 403) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 669 человек, трое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 151 нового случая коронавируса: 121 человек обследован по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 2948 человек.



В стационарах получает лечение 988 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 683. В отделениях реанимации находится 78 пациентов (из них старше 65 лет – 47), на ИВЛ 32 пациента (из них старше 65 – 22), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 20.



Амбулаторное лечение проходят 960 пациентов с COVID-19, наблюдается 806 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 28103 (+100) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 1 595 коек, занято – 988, свободно – 607 коек. Занятость коечного фонда составляет 61,9%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1 298 человек, с нарастающим итогом – 792 108 человек.



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