Россияне признались в том, что они трудоголики

Болезнь охватила директоров и рабочих, но почти не затронула сисадминов и программистов



Трудоголиками считают себя более двух третей экономически активных россиян (68%), причем абсолютно не сомневаются в этом 19% опрошенных, сообщает результаты своего исследования портал



Трудоголизм — диагноз? Больше половины опрошенных россиян (64%) так не считают, в том числе 18% в этом совершенно уверены. Именно трудоголики двигают общество вперед, создают новые продукты и услуги, объясняют свою позицию опрошенные. Чаще других такого мнения придерживаются респонденты до 24 лет (75%).



Среди представителей наиболее популярных профессиональных групп больше всего россиян, которые однозначно и скорее считают себя трудоголиками, — среди директоров (89%) и квалифицированных рабочих (87%). Меньше всего тех, кто называет себя трудоголиками, среди системных администраторов (22%) и программистов (31%).



В том, что трудоголизм — это заболевание, уверены 36% экономически активных россиян, в том числе 12% в этом совершенно не сомневаются. Видеть в трудоголизме болезнь больше свойственно опрошенным от 35—44 лет: среди них такую позицию разделяют 42%.



При этом, больше половины опрошенных работодателей (53%) не считают, что сотрудники их компании должны быть трудоголиками. И напротив, каждый третий менеджер по персоналу (32%) сообщил, что в их компании работники должны буквально гореть работой. По сравнению с 2010-м годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, работодателей, мечтающих видеть в штате исключительно трудоголиков, стало меньше на 5 процентных пунктов.



Портал SuperJob выяснял, как много среди нас трудоголиков и считается ли трудоголизм болезнью, опросив 500 менеджеров по персоналу и 1600 экономически активных россиян из разных округов страны.



Фото: pixabay.com Трудоголиками считают себя более двух третей экономически активных россиян (68%), причем абсолютно не сомневаются в этом 19% опрошенных, сообщает результаты своего исследования портал SuperJob . В своем трудоголизме чаще сознаются женщины (72% против 63% среди мужчин) и опрошенные до 24 лет (74%). Не считают себя трудоголиками 32% опрошенных, в том числе 6% точно в этом уверены.Трудоголизм — диагноз? Больше половины опрошенных россиян (64%) так не считают, в том числе 18% в этом совершенно уверены. Именно трудоголики двигают общество вперед, создают новые продукты и услуги, объясняют свою позицию опрошенные. Чаще других такого мнения придерживаются респонденты до 24 лет (75%).Среди представителей наиболее популярных профессиональных групп больше всего россиян, которые однозначно и скорее считают себя трудоголиками, — среди директоров (89%) и квалифицированных рабочих (87%). Меньше всего тех, кто называет себя трудоголиками, среди системных администраторов (22%) и программистов (31%).В том, что трудоголизм — это заболевание, уверены 36% экономически активных россиян, в том числе 12% в этом совершенно не сомневаются. Видеть в трудоголизме болезнь больше свойственно опрошенным от 35—44 лет: среди них такую позицию разделяют 42%.При этом, больше половины опрошенных работодателей (53%) не считают, что сотрудники их компании должны быть трудоголиками. И напротив, каждый третий менеджер по персоналу (32%) сообщил, что в их компании работники должны буквально гореть работой. По сравнению с 2010-м годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, работодателей, мечтающих видеть в штате исключительно трудоголиков, стало меньше на 5 процентных пунктов.Портал SuperJob выяснял, как много среди нас трудоголиков и считается ли трудоголизм болезнью, опросив 500 менеджеров по персоналу и 1600 экономически активных россиян из разных округов страны.Фото: pixabay.com