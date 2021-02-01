Горожане назвали Улан-Удэ «большой кочегаркой»

Каждый улан-удэнец может узнать, чем он дышит и насколько это опасно



Улан-Удэ занял шестое место в рейтинге «Индекс форточки», составленном экспертами Общероссийского народного фронта. Они опросили жителей 49 городов – участников нацпроекта «Экология» и городов с уровнем загрязнения воздуха «высокий» и «очень высокий» по данным Росгидромета. В анкетировании приняли участие 8,4 тыс. человек.

По данным опроса, 60 процентов улан-удэнцев уверены, что воздух в городе грязный, и 35 - что его состояние ухудшилось за последние два года, сообщает «Российская газета». Как отмечает издание, многие горожане сравнили зимний Улан-Удэ с «большой кочегаркой».



Об этом же свидетельствуют данные проекта «Общественный мониторинг качества воздуха», который реализуется в Улан-Удэ по инициативе депутата Госдумы РФ от Бурятии Николая Будуева при поддержке Российского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF России). В рамках проекта в различных микрорайонах города установлены датчики качества воздуха.



- Мы выкладываем результаты мониторинга в свободном доступе, - пояснила координатор проекта Светлана Иванова. - Каждый может ознакомиться с постоянно обновляемыми данными на нашем сайте



Все данные наглядны, и не надо обладать специальными знаниями, чтобы разобраться в них. Состояние воздуха передается различными цветами: зеленый - хорошее, желтый - удовлетворительное, красный - опасно для чувствительных групп населения, филолетовый - опасно для всех, черный - чрезвычайно опасно. Увы, черный цвет на карте Улан-Удэ возникает часто...



В конце прошлого года состоялось совещание по результатам мониторинга качества воздуха за период с сентября по декабрь. На нем обсуждались различные варианты решения проблемы: перевод государственного и муниципального автопарка на газомоторное топливо для сокращения вредных выхлопов, усиление контроля за выбросами ТЭЦ и малых котельных, подача заявлений в природоохранную прокуратуру на источники загрязнения (первые запросы по наиболее чадящим объектам уже направлены депутатом Госдумы РФ от Бурятии). Но самым эффективным способом является кардинальное снижение энерготарифа.



- Надо снизить стоимость электрической энергии для жителей Бурятии до уровня Иркутской области, - убежден Николай Будуев. - В Иркутске для горожан стоимость киловатт-часа – 32 копейки, остальное – сетевая составляющая. В случае снижения тарифа жителям Улан-Удэ будет выгоднее обогревать свои дома электричеством, а не иными видами топлива.



Комплексное решение предстоит выработать рабочей группе при Минприроды РФ, которая специально занимается проблемой качества воздуха в Улан-Удэ. Она была создана по настоятельным обращениям Николая Будуева. Глава федерального ведомства Александр Козлов пригласил депутата Госдумы РФ от Бурятии войти в ее состав.



Фото: «Номер один» По данным опроса, 60 процентов улан-удэнцев уверены, что воздух в городе грязный, и 35 - что его состояние ухудшилось за последние два года, сообщает «Российская газета». Как отмечает издание, многие горожане сравнили зимний Улан-Удэ с «большой кочегаркой».Об этом же свидетельствуют данные проекта «Общественный мониторинг качества воздуха», который реализуется в Улан-Удэ по инициативе депутата Госдумы РФ от Бурятии Николая Будуева при поддержке Российского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF России). В рамках проекта в различных микрорайонах города установлены датчики качества воздуха.- Мы выкладываем результаты мониторинга в свободном доступе, - пояснила координатор проекта Светлана Иванова. - Каждый может ознакомиться с постоянно обновляемыми данными на нашем сайте baikal20.ru , в Инстаграмме и ВКонтакте.Все данные наглядны, и не надо обладать специальными знаниями, чтобы разобраться в них. Состояние воздуха передается различными цветами: зеленый - хорошее, желтый - удовлетворительное, красный - опасно для чувствительных групп населения, филолетовый - опасно для всех, черный - чрезвычайно опасно. Увы, черный цвет на карте Улан-Удэ возникает часто...В конце прошлого года состоялось совещание по результатам мониторинга качества воздуха за период с сентября по декабрь. На нем обсуждались различные варианты решения проблемы: перевод государственного и муниципального автопарка на газомоторное топливо для сокращения вредных выхлопов, усиление контроля за выбросами ТЭЦ и малых котельных, подача заявлений в природоохранную прокуратуру на источники загрязнения (первые запросы по наиболее чадящим объектам уже направлены депутатом Госдумы РФ от Бурятии). Но самым эффективным способом является кардинальное снижение энерготарифа.- Надо снизить стоимость электрической энергии для жителей Бурятии до уровня Иркутской области, - убежден Николай Будуев. - В Иркутске для горожан стоимость киловатт-часа – 32 копейки, остальное – сетевая составляющая. В случае снижения тарифа жителям Улан-Удэ будет выгоднее обогревать свои дома электричеством, а не иными видами топлива.Комплексное решение предстоит выработать рабочей группе при Минприроды РФ, которая специально занимается проблемой качества воздуха в Улан-Удэ. Она была создана по настоятельным обращениям Николая Будуева. Глава федерального ведомства Александр Козлов пригласил депутата Госдумы РФ от Бурятии войти в ее состав.Фото: «Номер один»