01.02.2021
В Бурятии таможня изъяла более 43 тонн санкционных товаров за год

В Бурятии таможня изъяла более 43 тонн санкционных товаров за год

Продукты следовали в страны ЮВА из Белоруссии, но без навигационных пломб на автомобилях и железнодорожных контейнерах

В Бурятии таможенники за год изъяли 43,6 тонны санкционных товаров из стран Евросоюза на границе с Монголией. Транзитные грузы направлялись в страны Юго-Восточной Азии, но следовали по России без навигационных пломб на автомобилях и железнодорожных контейнерах.

Среди изъятой продукции: гранулированный чеснок, чайные напитки, сыр, ягоды, овощи и фрукты из Германии, Австрии, Голландии, Польши, сообщили в пресс-службе таможни.

Четыре факта перемещения санкционных товаров  были выявлены на таможенном посту МАПП Кяхта и три – на таможенном посту ЖДПП Наушки в регионе деятельности Бурятской таможни. Процедура таможенного транзита для перемещения продукции по территории ЕАЭС была открыта в Белоруссии.

По словам начальника отделения товарной номенклатуры, происхождения товаров и торговых ограничений Бурятской таможни Ольги Ефремовой, транзит санкционных товаров возможен только при наличии навигационных пломб и учетных талонов, которые выдаются после наложения пломбы и активации устройства. Во всех перечисленных случаях причиной изъятия товара послужило отсутствие навигационных пломб на автомобилях и железнодорожных контейнерах, что является нарушением законодательства.

Фото: Бурятская таможня

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