В Бурятии таможня изъяла более 43 тонн санкционных товаров за год

Продукты следовали в страны ЮВА из Белоруссии, но без навигационных пломб на автомобилях и железнодорожных контейнерах



В Бурятии таможенники за год изъяли 43,6 тонны санкционных товаров из стран Евросоюза на границе с Монголией. Транзитные грузы направлялись в страны Юго-Восточной Азии, но следовали по России без навигационных пломб на автомобилях и железнодорожных контейнерах.



Среди изъятой продукции: гранулированный чеснок, чайные напитки, сыр, ягоды, овощи и фрукты из Германии, Австрии, Голландии, Польши, сообщили в пресс-службе таможни.



Четыре факта перемещения санкционных товаров были выявлены на таможенном посту МАПП Кяхта и три – на таможенном посту ЖДПП Наушки в регионе деятельности Бурятской таможни. Процедура таможенного транзита для перемещения продукции по территории ЕАЭС была открыта в Белоруссии.



По словам начальника отделения товарной номенклатуры, происхождения товаров и торговых ограничений Бурятской таможни Ольги Ефремовой, транзит санкционных товаров возможен только при наличии навигационных пломб и учетных талонов, которые выдаются после наложения пломбы и активации устройства. Во всех перечисленных случаях причиной изъятия товара послужило отсутствие навигационных пломб на автомобилях и железнодорожных контейнерах, что является нарушением законодательства.



Фото: Бурятская таможня



