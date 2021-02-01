В Бурятии за время COVID-19 резко сократилось число новых браков

Однако одновременно пандемия укрепила институт семьи за счет снижения разводов







В Бурятии в 2020 году узами брака себя связали 4408 пар. Этот показатель более чем на четверть ниже от числа регистраций браков в 2019 году, когда в семейную жизнь вступили 6045 пар, сообщили в республиканском управлении ЗАГС.



Однако, несмотря на прогнозы психологов об увеличении числа разводов в связи с карантином, в 2020 году в Бурятии наблюдалось снижение показателя разводов. Так, в 2019 году было зарегистрировано 3747 разводов, а в прошлом году 3531 (на 5 %) меньше.



Кстати, в республике рождаемость по-прежнему превышает смертность: за 2020 год в Бурятии на свет появилось 12 708 малышей. К сожалению, за прошлый год зарегистрировано 11 644 смерти, и этот показатель выше по сравнению с 2019 годом, тогда было зарегистрировано 10937 смертей.



Наиболее популярными в нашем регионе мужскими именами все также остаются Кирилл, Даниил, Матвей, Александр, Дмитрий, а девочек чаще всего называют Алина, Екатерина, София, Анна. Некоторые счастливые родители в 2020 году давали своим детям такие необычные и редкие имена, как, Милисса, Трофим, Корней и Таисия. Наблюдается и популярная тенденция называть детей двойными именами, так в 2020 году в Бурятии появились Андрей-Даниэль и Анна-Мария.



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