В Бурятии большинство районов полностью израсходовали поступившие вакцины Спутник V

Пока вакцину получили менее 15 тысяч человек, очередную поставку препарата ожидают в четверг



В Бурятии к 1 февраля 14 850 человек поставили вакцину от COVID-19. Во всех районах республики и в Улан-Удэ развернуто 35 пунктов вакцинации, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Большинство районов полностью израсходовали поступившие вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V)», проинформировала сегодня на заседании Республиканского оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



«Желающих привиться много, даже больше имеющихся в запасе доз. Остаток доз на утро, 1 февраля составил 4 886. Большинство районов полностью израсходовали распределенную вакцину Гам-Ковид-Вак, ожидаем поставку предварительно в четверг», - рассказала Евгения Лудупова.



Напомним, ранее глава Бурятии Алексей Цыденов поручил отслеживать транспортировку и достаточный объем вакцины на всех этапах: от городских поликлиник до отдаленных населенных пунктов. Также по поручению главы региона из республиканского бюджета выделено 1,7 миллиона рублей на приобретение 36 фармацевтических холодильников для обеспечения требуемого холодового режима при транспортировке вакцины в медицинские организации районов, поскольку вакцина требует определенных условий хранения. В правительстве Бурятии создан оперштаб по вакцинации, и ежедневно отлеживается ход прививочной кампании.



Фото: egov-buryatia.ru

