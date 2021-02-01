В Бурятии остаются высокими риски для инвесторов

Республика вошла в число регионов с пониженным инвестпотенциалом



Бурятия является регионом с пониженным инвестиционным потенциалом и высокими рисками для инвесторов. Такую оценку нашей республике поставило рейтинговое агентство RAEX. В обнародованном им исследовании Бурятия включена в группу 3С1, куда входит также Забайкальский край.



В рейтинге инвестиционного потенциала российских регионов, составленном RAEX за 2020 год, республика заняла 51 место, поднявшись по сравнению с 2019 годом на одну позицию. “Вытягивают” Бурятию природно-ресурсный (10 место) и туристический (14 место) потенциалы. Тянут вниз: инфраструктурный (75 место), производственный (73 место), инновационный (69 место).



В рейтинге инвестиционных рисков RAEX, где регионы располагаются в последовательности от лучших к худшим, Бурятия - на 72 месте. Ее позиция с 2019 года не изменилась. Наибольшие риски, по оценке агентства: социальный (76 место), управленческий (75 место) и криминальный (72 место). Также высок экологический риск (69 место), что может быть связано с природоохранными ограничениями.



Иркутская область и Забайкальский край в рейтинге инвестиционного потенциала занимают, соответственно, 19 и 49 места. В рейтинге рисков - 56 и 73.



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