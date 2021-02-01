В Бурятии полицейские невольно помогли обокрасть пенсионера

Однако быстро исправили свою ошибку, отыскав злоумышленника



В Бурятии в Прибайкальском районе в полицию обратился 69-летний житель села Турунтаево и сообщил, что неизвестный в период его отсутствия похитил имущество из квартиры. Сумма ущерба превысила 20 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан подозреваемый – не работающий, ранее судимый 20-летний местный житель, сообщили в республиканском МВД

.

Между началом и финалом криминальной истории пролег забавный детективный сюжет. Следователь предварительно установил, что ранее молодой человек вместе с пенсионером распивали спиртные напитки. В ходе распития хозяин квартиры со своим гостем громко слушали музыку, что вызвало недовольство соседей, и они вызвали сотрудников полиции.



Прибыв на место, в квартире полицейские застали хозяина. Мужчина находился в алкогольном опьянении. В ходе разговора мужчина вел себя неадекватно и на требования прекратить шуметь ответил отказом. Он был задержан и доставлен в ближайший пункт полиции. А вот его молодого собутыльника стражи правопорядка не заметили.



После того, как полицейские вместе с хозяином квартиры покинули помещение, спрятавшийся гость поспешил удалиться из квартиры. Но – не с пустыми руками. Найдя спортивную сумку, молодой человек прошелся по квартире, собирая ценные вещи. Злоумышленник похитил: куртку зимнюю, шуруповерт, газовую переносную печь, несколько флеш накопителей, фонарь и три сотовых телефона.



Теперь гостю дедушки, затаившемуся в квартире, придется вновь предстать перед судом. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.



Фото: «Номер один»

