В Чите освободили от уголовки студента, который помогал в даче взяток

Он раскаялся и активно способствовал раскрытию и расследованию коррупционного преступления



Следственные органы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР установили всех студентов шестого курса одного из высших учебных заведений Читы, которые передали незаконные денежные вознаграждения бывшему преподавателю этого же института. Им инкриминируется статья 291 УК РФ (дача взятки).



По версии следствия, в 2018 году бывший преподаватель получил от учащихся несколько взяток на общую сумму 450 тысяч рублей за содействие в подготовке дипломных работ и последующей их защите. Взятки передавались ему лично либо через посредника, которым выступал один из студентов. В связи тем, что он раскаялся и активно способствовал раскрытию и расследованию коррупционного преступления по решению суда студент-посредник был освобожден от уголовной ответственности, сообщили в управлении.



Между тем, по решению Железнодорожного районного суда Читы бывшему преподавателю назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года со штрафом в размере 900 тысяч рублей.



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