В Улан-Удэ расширят школу бокса олимпийского резерва

Здесь же хотят установить памятник первому олимпийскому чемпиону по боксу СССР Владимиру Сафронову



В Улан-Удэ модернизируют и расширят спортивную школу олимпийского резерва №11, где проходят подготовку юные боксеры. Такое решение принято после выездного совещания в спортшколе, которое провел мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков с участием депутатов Народного Хурала Бурятии и Улан-Удэнского горсовета.



«Пожелания у тренеров, руководства Федерации бокса, у жителей города и у любителей бокса – получить хорошее полноценное спортивное сооружение. В городе подыскать место достаточно проблематично, поэтому сейчас принимаем решение на базе этой школы сделать модернизацию – вполне возможно отстроить второй этаж», - заявил Игорь Шутенков.



Принято решение выделить средства на разработку проектно-сметной документации, сообщили в пресс-службе городской администрации.



Школа «Ринг» располагается в здании бывшей столовой, которую построили в 1974 году. В 1994 году здание реконструировали под спортивную школу площадью 622 квадратных метра. Здесь имеются тренажерный и снарядный залы, зал бокса, два ринга, две раздевалки, две душевые и два туалета, восстановительный центр с сауной, бассейном, циркулярным душем, ультрафиолетовой фильтрацией воздуха и системой очистки и фильтрации воды. Сейчас здесь занимаются 183 человека – мальчишки и девчонки от 10 до 18 лет и больше.



«На 183 человека площадей явно мало. Понятно, что перед реконструкцией здания надо сделать обследование фундаментов, стен. Сегодня мы с депутатами, с коллегами нашими переговорили и решили выделить финансовые средства на разработку проектной документации для увеличения школы. Чем больше будет площадей, тем больше детишек будут заниматься спортом, в этом случае – боксом,» - подчеркнул мэр.



Директор школы Бато-Мунко Ванкеев - мастер спорта международного класса, участник Олимпиады - 2004 в Афинах, бронзовый призёр чемпионата Европы - 2006, чемпион России 2004 года, старший тренер женской сборной Бурятии по боксу. Школа «Ринг» является кузницей именитых боксеров, прославляющих Бурятию на самых крупных соревнованиях всероссийского и международного уровней. Среди ее воспитанников - мастер спорта России международного класса Наталья Шадрина, член сборной России по боксу, чемпионка России по боксу среди женщин Дулма Лумбунова и многие другие.



Финансовую поддержку проекту окажут депутаты Улан-Удэнского городского совета и руководитель федерации бокса Бурятии, депутат Народного Хурала Валерий Доржиев.



Отметим, здесь, рядом со школой, планируется установить и памятник первому олимпийскому чемпиону СССР по боксу, уроженцу Улан-Удэ Владимиру Сафронову.



Фото: ulan-ude-info.ru В Улан-Удэ модернизируют и расширят спортивную школу олимпийского резерва №11, где проходят подготовку юные боксеры. Такое решение принято после выездного совещания в спортшколе, которое провел мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков с участием депутатов Народного Хурала Бурятии и Улан-Удэнского горсовета.«Пожелания у тренеров, руководства Федерации бокса, у жителей города и у любителей бокса – получить хорошее полноценное спортивное сооружение. В городе подыскать место достаточно проблематично, поэтому сейчас принимаем решение на базе этой школы сделать модернизацию – вполне возможно отстроить второй этаж», - заявил Игорь Шутенков.Принято решение выделить средства на разработку проектно-сметной документации, сообщили в пресс-службе городской администрации.Школа «Ринг» располагается в здании бывшей столовой, которую построили в 1974 году. В 1994 году здание реконструировали под спортивную школу площадью 622 квадратных метра. Здесь имеются тренажерный и снарядный залы, зал бокса, два ринга, две раздевалки, две душевые и два туалета, восстановительный центр с сауной, бассейном, циркулярным душем, ультрафиолетовой фильтрацией воздуха и системой очистки и фильтрации воды. Сейчас здесь занимаются 183 человека – мальчишки и девчонки от 10 до 18 лет и больше.«На 183 человека площадей явно мало. Понятно, что перед реконструкцией здания надо сделать обследование фундаментов, стен. Сегодня мы с депутатами, с коллегами нашими переговорили и решили выделить финансовые средства на разработку проектной документации для увеличения школы. Чем больше будет площадей, тем больше детишек будут заниматься спортом, в этом случае – боксом,» - подчеркнул мэр.Директор школы Бато-Мунко Ванкеев - мастер спорта международного класса, участник Олимпиады - 2004 в Афинах, бронзовый призёр чемпионата Европы - 2006, чемпион России 2004 года, старший тренер женской сборной Бурятии по боксу. Школа «Ринг» является кузницей именитых боксеров, прославляющих Бурятию на самых крупных соревнованиях всероссийского и международного уровней. Среди ее воспитанников - мастер спорта России международного класса Наталья Шадрина, член сборной России по боксу, чемпионка России по боксу среди женщин Дулма Лумбунова и многие другие.Финансовую поддержку проекту окажут депутаты Улан-Удэнского городского совета и руководитель федерации бокса Бурятии, депутат Народного Хурала Валерий Доржиев.Отметим, здесь, рядом со школой, планируется установить и памятник первому олимпийскому чемпиону СССР по боксу, уроженцу Улан-Удэ Владимиру Сафронову. Напомним, против установки памятника именитому земляку у ФСК под надуманными предлогами резко выступили борцы Бурятии Фото: ulan-ude-info.ru