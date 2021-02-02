В Китае раскрыли крупное дело о поддельной вакцине от COVID-19

Задержано более 80 человек и изъято свыше 3000 доз поддельной вакцины



Правоохранительные органы Китая на днях успешно раскрыли крупное дело о фальсификации вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, в результате чего было задержано более 80 человек и изъято свыше 3000 доз поддельной вакцины.



Полностью были ликвидированы подпольные пункты выпуска поддельных препаратов и цепочки их сбыта, которые коснулись провинций Цзянсу, Шаньдун и Пекина, сообщает



В ходе следствия установлено, что с сентября 2020 года подозреваемый по фамилии Кун, стремясь к получению огромной прибыли, в сговоре с другими лицами подделывал вакцину от COVID-19, посредством введения физиологического раствора, и продавал ее по завышенным ценам. Все направления потоков этих поддельных препаратов выяснены, отмечает агентство.



Это дело раскрыто в рамках недавно начатой специальной кампании по борьбе с различными правонарушениями, связанными с вакцинами, включая незаконное изготовление и продажу поддельных вакцин, незаконную предпринимательскую деятельность, контрабанду вакцин, незаконные медицинские практики при проведении вакцинации, а также мошенничество под предлогом вакцинирования. Инициатором спецкампании выступило министерство общественной безопасности КНР.



Министерство призвало правоохранительные органы всей страны нанести жесткий удар по перечисленным правонарушениям, а также укреплять сотрудничество и взаимодействие с надзорными ведомствами в целях предотвращения распространения такого вида незаконной деятельности. Министерство также предупредило население, чтобы они получали прививки через лицензированные каналы, а также своевременно сообщали о подделке в соответствующие ведомства или звонили по номеру 110.



Фото: pixabay.com

Правоохранительные органы Китая на днях успешно раскрыли крупное дело о фальсификации вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, в результате чего было задержано более 80 человек и изъято свыше 3000 доз поддельной вакцины.Полностью были ликвидированы подпольные пункты выпуска поддельных препаратов и цепочки их сбыта, которые коснулись провинций Цзянсу, Шаньдун и Пекина, сообщает Синьхуа В ходе следствия установлено, что с сентября 2020 года подозреваемый по фамилии Кун, стремясь к получению огромной прибыли, в сговоре с другими лицами подделывал вакцину от COVID-19, посредством введения физиологического раствора, и продавал ее по завышенным ценам. Все направления потоков этих поддельных препаратов выяснены, отмечает агентство.Это дело раскрыто в рамках недавно начатой специальной кампании по борьбе с различными правонарушениями, связанными с вакцинами, включая незаконное изготовление и продажу поддельных вакцин, незаконную предпринимательскую деятельность, контрабанду вакцин, незаконные медицинские практики при проведении вакцинации, а также мошенничество под предлогом вакцинирования. Инициатором спецкампании выступило министерство общественной безопасности КНР.Министерство призвало правоохранительные органы всей страны нанести жесткий удар по перечисленным правонарушениям, а также укреплять сотрудничество и взаимодействие с надзорными ведомствами в целях предотвращения распространения такого вида незаконной деятельности. Министерство также предупредило население, чтобы они получали прививки через лицензированные каналы, а также своевременно сообщали о подделке в соответствующие ведомства или звонили по номеру 110.Фото: pixabay.com