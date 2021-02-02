В Бурятии чиновники дали бизнесмену землю у Байкала, которую нельзя использовать

На нарушение обратили внимание в прокуратуре





Прокуратура Бурятии выявила нарушения земельного законодательства в работе администрации поселения Усть-Баргузин.

Администрация утвердила схему расположения на кадастровом плане территории земельного участка в селе Максимиха. Планом предусматривался разрешенный вид использования участка – «Спорт», допускающий размещение на нем зданий и сооружений. После этого землю предоставили юридическому лицу.Между тем, согласно постановлению правительства РФ, данный вид деятельности в центральной экологической зоне Байкальской природной территории запрещен.«Таким образом, администрацией муниципального образования согласована схема расположения земельного участка, образование которого приводит к невозможности его разрешенного использования», сообщили в прокуратуре Бурятии.В связи с этим прокурор внес главе поселения представление, которое удовлетворено. Постановление администрации отменено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Фото: «Номер один»