Житель Бурятии взыскал с «управляшки» ущерб, причиненный автомобилю

Машина пострадала на 150 тысяч рублей после падения с крыши здания снега



В Бурятии судебные приставы взыскали с управляющей компании материальный ущерб в размере около 150 тысяч рублей, причиненный автомобилю падением снега с крыши здания. С исковым заявлением о возмещении материального ущерба в суд обратился владелец автомобиля.



Мужчина припарковал свой автомобиль в положенном месте, но через некоторое время ему пришлось вернуться к машине из-за сработавшей сигнализации. Как оказалось, упал снег с крыши здания в результате чего его автомобиль получил механические повреждения.



Рассмотрев материалы дела, суд установил факт ненадлежащего содержания жилищного фонда управляющей компанией, а именно – не организована своевременная очистка кровель от снега, наледи и сосулек. Суд признал управляющую компанию виновной и обязал выплатить пострадавшей стороне 149 880 рублей.



Представителю управляющей компании было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства с предупреждением, что, в случае неисполнения в установленный законом срок требований исполнительного документа, будет взыскан исполнительский сбор.



В результате управляющая компания погасила задолженность перед гражданином, возместив материальный ущерб в полном объеме. На сегодняшний день исполнительное производство окончено фактическим исполнением.



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