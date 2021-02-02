В Бурятии в результате ДТП два человека травмированы

В Еравнинском районе республики перевернулась «Тойота Лэнд Крузер»



В Еравнинском районе Бурятии накануне в 18:15 местного времени 35-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер», не имеющий прав, следуя со стороны села Гунда в направлении села Сосново-Озерское по предварительным данным не справился с управлением.



Внедорожник опрокинулся. В результате ДТП водитель и пассажир (2000 г.р.) ТС с травмами госпитализированы в медицинское учреждение.



За минувшие сутки на дорогах Бурятии произошло 35 аварий с механическими повреждениями машин, в том числе одно ДТП с пострадавшими.



Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 421 нарушение ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 10 водителей, находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 5 – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 4 автомобилиста за повторное управление ТС в состоянии опьянения в течение года.



Фото: ГИБДД



