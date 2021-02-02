02.02.2021
В Бурятии в результате ДТП два человека травмированы

В Бурятии в результате ДТП два человека травмированы

В Еравнинском районе республики перевернулась  «Тойота  Лэнд  Крузер»

В Еравнинском районе Бурятии накануне в 18:15 местного времени 35-летний водитель автомобиля «Тойота  Лэнд  Крузер», не имеющий прав,  следуя  со стороны села Гунда в направлении села Сосново-Озерское по предварительным данным  не справился с управлением.

Внедорожник опрокинулся. В результате ДТП водитель и пассажир (2000 г.р.) ТС с травмами госпитализированы в медицинское учреждение.

За минувшие сутки на дорогах Бурятии произошло 35 аварий  с  механическими повреждениями машин, в том числе  одно ДТП с пострадавшими.

Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 421 нарушение ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 10 водителей, находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 5 – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 4 автомобилиста  за повторное управление ТС в состоянии опьянения в течение года.  

Фото: ГИБДД

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