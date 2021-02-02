02.02.2021
В Бурятии ежесуточный прирост случаев COVID-19 упал до 140

В Бурятии ежесуточный прирост случаев COVID-19 упал до 140

А в январе число выявленных случаев коронавируса в республике выросло на 18%

Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 30 860. Это на 140 случаев больше, чем было в понедельник, 54% (16 453) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 670 человек, один - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из 140 новых случаев коронавируса: 114 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 2 849 человек.

В стационарах получают лечение 959 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 651. В отделениях реанимации находится 76 пациентов (из них старше 65 лет – 43), на ИВЛ 31 пациент (из них старше 65 – 20), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 20.

Амбулаторное лечение проходят 998 пациентов с COVID-19, наблюдается 761 человек.

Всего выздоровели от коронавируса 28 233 (+130) человек.

В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 1 565 коек, занято – 959, свободно – 606 коек. Занятость коечного фонда составляет 61,3%.

В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1 028 человек, с нарастающим итогом – 793 144 человек.


В Бурятии по итогам января количество выявленных заболевших COVID-19  выросло на 18%, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).  По росту заболеваемости Бурятия занимает седьмое место среди субъектов ДФО.

В Дальневосточном федеральном округе прирост подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составил 22%. По России за месяц количество выявленных зараженных также выросло на 22%.

Фото: pixabay.com
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