В Бурятии разрешили развлекаться и культурно проводить досуг

Власти вновь ослабили режим коронавирусных ограничений





На заседании Республиканского оперативного штаба по коронавирусной инфекции принят ряд решений по ослаблению ограничительного режима. Соответствующий указ глава Бурятии Алексей Цыденов подписал по итогам работы оперштаба.

Как сообщили в пресс-службе республиканского правительства, со 2 февраля в Бурятии разрешено возобновить работу детским развлекательным центрам, игровым комнатам и зонам«Возобновляется работа детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон, расположенных в отдельных зданиях или имеющих отдельный изолированный вход, при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции с загрузкой объекта в объеме не более 30% от единовременной пропускной способности», сказано в сообщении пресс-службы.Также разрешено возобновить работу организаций культурно-досугового типа всех форм собственности при условии присутствия на мероприятиях не более 50% посетителей от общей вместимости объекта.Фото: пресс-служба правительства Бурятии