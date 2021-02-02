Покусанная собаками улан-удэнка передала слова благодарности землякам

Татьяна Лоскутникова записала голосовое сообщение для жителей Бурятии

– Мне написала девушка Мария : «Очень хочу помочь! Готова предоставить любую игрушку на выбор для проведения лотереи в пользу Тани!». Так тронули эти слова! Решили лотерею не проводить, а отправить Йодика Тане (она поклонница «Звёздных войн»). Вчера забрала посылочку, помимо игрушки внутри письмо и конфеты. Спасибо, Мария, Йода чудесный! Тане он очень понравится, уверены! Друзья, есть ли среди вас те, кто в ближайшее время полетит в Москву и сможет передать посылочку Тане? Напишите, пожалуйста, личным сообщением! – обращаются близкие на странице девушки.







Родственники пострадавшей от собак 20-летней Тани Лоскутниковой передали слова благодарности от девушки. Татьяна записала голосовое сообщение, которое разместили на странице в Инстаграм. Обращение от девушки опубликовали при помощи записи экрана на мобильном телефоне.– Для тех, кто очень хотел услышать голос Тани. Коротенькое послание вам от неё! Таня волновалась, записывала, удаляла, снова записывала, в итоге получилось! – пишут близкие девушки.В сообщении слабым голосом девушка говорит: «Хочу поблагодарить всех неравнодушных за помощь и теплые слова поддержки. Спасибо вам большое!» Послание Тани растрогало жителей Бурятии. Меньше, чем за сутки пост набрал свыше 7 тысяч просмотров и около 200 комментариев.– Какой милый голосок, Танюшка. Рады слышать тебя! Держись, милая! Крепись! Поддержка с тобой! – комментирует пользователь Инстаграм.– Зайка, такой слабенький голос, но такая сильная воля. Спасибо вам огромное за запись, очень приятно услышать Танечку. Сил ей, любви и прекрасного будущего, – пишет девушка по имени Анна.– Маме сил. Нет ничего тяжелее – видеть мучения собственного ребёнка и понимать , что помочь невозможно. Думайте о себе тоже. Поддерживайте здоровье и силы. Вы нужны Тане здоровой и сильной, – обращаются к маме Татьяны улан-удэнцы.Кроме того, близкие рассказали, что ищут улан-удэнцев, которые в ближайшее время собираются в Москву – одна из неравнодушных подписчиц связала для Тани игрушку в виде мастера Йоды из фильма «Звездные войны». Ее хотят передать в больницу к девушке.Напомним, в конце декабря 2020 года в Улан-Удэ произошла трагедия – безнадзорные собаки страшно искусали 20-летнюю жительницу поселка Забайкальский. В крайне тяжелом состоянии девушку увезли в больницу, а затем транспортировали в московскую клинику для проведения операций. Инцидент вызвал ажиотаж, были предприняты экстренные меры по отлову собак. Однако, в этом же поселке спустя некоторое время пострадали еще двое детей. Одному из них тоже потребовалась транспортировка в столицу страны для операции – у 11-летнего ребенка тяжелые травмы конечностей. А в конце января от собак получила травмы 9-летняя девочка, но к счастью, ее спас местный житель, который отогнал голодную свору.фото: из соц.сетей родных Татьяны