Блогера Дмитрия Баирова арестовали на 25 суток

Причина – участие в несанкционированной акции
Верховный суд Бурятии отклонил жалобу блогера Дмитрия Баирова, пытающегося оспорить свое заключение под арест сроком на 25 суток, сообщили в пресс-службе ВС РБ. Ранее такое решение принял Советский районный суд Улан-Удэ.
Дмитрия Баирова отправили под арест за участие в несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, состоявшейся 23 января. Его привлекли к ответственности по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ – повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.
Напомним, несанкционированная акция в поддержку Навального 23 января собрала несколько сотен человек. Нескольких протестующих задержали силовики. Новая акция, прошедшая в Улан-Удэ 31 января, была малочисленной, на ней задержали 34 протестующих.
Фото: скриншот видео
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