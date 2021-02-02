Блогера Дмитрия Баирова арестовали на 25 суток

Причина – участие в несанкционированной акции





Верховный суд Бурятии отклонил жалобу блогера Дмитрия Баирова, пытающегося оспорить свое заключение под арест сроком на 25 суток, сообщили в пресс-службе ВС РБ. Ранее такое решение принял Советский районный суд Улан-Удэ.