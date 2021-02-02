В Улан-Удэ обокрали 80-летнюю бабушку

Она уснула, выпив в компании трех своих знакомых, один из которых оказался вором



Железнодорожном районе Улан-Удэ оперативники раскрыли кражу из квартиры 80-летней пенсионерки. Задержан 66-летний подозреваемый, сообщили в МВД по Бурятии.



Бабушка обратилась в полицию с заявлением о краже и пояснила, что днем ранее к ней в гости пришли трое её знакомых. После распития спиртных напитков хозяйка уснула, а когда проснулась, в квартире никого не было. Из кошелька пропали 8 тысяч рублей, а из холодильника – полуфабрикаты. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.



В ходе отработки сообщения сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 66-летнего мужчину, ведущего асоциальный образ жизни. Он признался в содеянном. Похищенное частично изъято. Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.



Все хорошо, но какова бабуля! И выпить с молоденькими не прочь, и добежать до полиции вовремя успела.



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