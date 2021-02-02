В Бурятии пожарные предотвратили взрыв газа

В селе Горячинск горел нежилой дом, была угроза рядом стоящему дому





В Бурятии накануне в селе Горячинск Прибайкальского района произошел пожар в двухэтажном временно нежилом доме. На момент прибытия пожарных горели мансардный этаж, крыша дома, пристроенные к нему котельная и гараж изнутри, существовала угроза распространения огня на дом, расположенный в 4 метрах.



Во время разведки места пожара огнеборцы обнаружили и эвакуировали четыре газовых баллона из кухни горящего строения, не допустив их разрыва, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



В результате пожара повреждены: мансардный этаж и крыша дома на площади 160 квадратных метров, котельная и гараж изнутри на общей площади 60 квадратных метров Уничтожения основных конструкций здания и перехода огня на соседний дом пожарные не допустили. Причина пожара устанавливается. Предположительно ею мог послужить перекал трубы дымохода.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

