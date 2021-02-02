В Бурятии гаджеты Apple укутывают в овечью шерсть

Но не столько из-за 30-градусных морозов, сколько в поисках аутентичности бытия



В Бурятии чехлы для макбуков и телефонов Apple разрабатываются мастерами, прошедшими обучение по валянию из шерсти в проекте «Нооhоной наадан», сообщает пресс-служба минсельхозпрода республики. В регионе сейчас стоят 30-35-градусные морозы. Укутать гаджеты в шерстяные чехлы – хорошая идея для тех, кто носит с собой такие устройства на улице. Впрочем, дело не только и не столько в этом.



«В наше время гаджеты стали ближе для человека, а чехол из натуральной шерсти бурятских овец передает неповторимую заботу и теплоту рук мастера. У сумки из шерсти неповторимый фасон. Чехлы просты в изготовлении, и при некоторых навыках их можно делать в домашних условиях достаточно быстро», - рассказала автор и идейный вдохновитель проекта «Шерстяная опера» Маргарита Дамбаева, которая руководит галереей «Хатун».



Напомним, в 2019 году галерея «Хатун» совместно с минсельхозпродом Бурятии запустили проект под названием «Нооhоной наадан» («Шерстяная опера»). Умелицы разных возрастов, профессий и национальностей прошли обучение под руководством опытного мастера из Монголии Орсоо Долгормы. Всего за это время обучение прошло более 100 человек со всех районов республики. Для многих участниц курсы – это, прежде всего, возрождение бурятских традиций.



Так, Сэсэгма Гунтыпова всю жизнь прожила в селе. С детства занималась рукоделием, «возиться с шерстью» приучила бабушка.



«Она научила и вязать, и прясть пряжу. Все наши деревенские держали овец и пряли шерсть. Тонкую шерсть пряли на веретене. А толстую - на прялке с колесом. Из толстой шерсти вязали чулки и носки, два вечера – пара», - поделилась Сэсэгма Гунтыпова.



При этом, шитье – это скорее хобби. Сэсэгма Шагдаржаповна преподаватель русского языка и литературы. Отдала образованию 44 года. Работала в сельских школах Хоринского и Кижингинского районов. В родной Кижинге мастерицу хорошо знают. Она – универсальный мастер: шьет даже изделия из меха. По всем ремонтным работам к ней обращаются первой.



«Сколько себя помню, я все время шила. Стук машинки, можно сказать, стал колыбельной для моих детей», - смеется она.



Два года назад женщина прошла курсы по валянию из шерсти в институте непрерывного образования Бурятской сельхозакадемии. За десять дней научилась валять тапочки, валенки, шляпы, платья, сумки и даже картины с буддийской тематикой. Продукцию до недавнего времени реализовывала на ярмарках и выставках. Сегодня больше раздает родных и друзьям в качестве подарков. Чехол на для MacBook – стал одним из заказов галереи.



«Идея сделать аксессуар одновременно удобным, красивым и аутентичным показалась мне очень интересной. Я с удовольствием принялась за работу. Кроме того, что сами по себе изделия приятны на ощупь, защищают от механических повреждений и перепадов температуры, такие заказы дают нам возможность дополнительно заработать, не выходя из дома. Это очень актуально сегодня», - говорит мастер.



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz

