В Улан-Удэ наказавшему ребенка маршрутчику грозит «уголовка»

Мужчину могут привлечь по двум статьям УК РФ
Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку по факту происшествия в маршрутке, случившемся вчера в Улан-Удэ.
Напомним, 12-летний мальчик ехал домой на 56-м маршрутном автобусе. По пути ребенку стало плохо, однако водитель по его просьбе не сделал остановку. В итоге мальчика в салоне стошнило. В наказание водитель не высадил его на своей остановке и, удерживая в салоне, принудительно увез ребенка на конечную остановку на Стеклозавод. После этого мальчику пришлось в мороз в течение 1,5 часов добираться до своего дома.
По сообщению следственного ведомства, действия водителя маршрутки могут быть квалифицированы по двум статьям УК РФ: незаконное лишение несовершеннолетнего свободы и оставление ребенка в опасности.
«В ходе проверки следователи установят все обстоятельства происшествия, после чего будет принято правовое решение», сообщили в Следственном комитете.
В мэрии Улан-Удэ сообщили, что водитель уже уволен с маршрута. В адрес перевозчика направлено предписание о незамедлительном рассмотрении данного случая с ответственными лицами маршрута и водительским составом. Также происшествие разберут на очередном планерном совещании со всеми городскими перевозчиками.
Фото: «Номер один»
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