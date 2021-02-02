В Бурятии разыграли 33 миллиона «собачьих» рублей

Отлавливать безнадзорных животных будет семейная компания





В Улан-Удэ стали известны итоги аукциона на отлов безнадзорных животных стоимостью 33,6 млн рублей. Заказчиком работ выступал Комитет городского хозяйства администрации города.

Заявку на аукцион подали три участника: ООО «Энергострой», ООО «Байкалагроветторг» и ИП Жигмитова Саяна Сергеевна. Всех их допустили к торгам.Победителем признана компания «Байкалагроветторг», предложившая наименьшую цену. Она согласилась отлавливать и содержать собак по цене 7103 рубля за штуку при стартовой цене в 8406 рублей.По информации «Номер один», ООО «Байкалагроветторг» создано в 2007 году. Учредителем фирмы выступает Филипп Николаевич Башкуев, а директором - Степан Филиппович Башкуев, вероятно, сын владельца.У компании есть некоторый опыт по отлову безнадзорных животных. В октябре 2020 года она заключила два контракта на отлов собак в Кабанском и Прибайкальском районах общей стоимостью более 4 миллионов рублей. Согласно данным сайте госзакупок, оба они выполнены.Напомним, согласно техзаданию, подрядчик должен отловить в Улан-Удэ не менее 4798 собак. При отлове категорически запрещается изымать животных из квартир и с территории частных домовладений без соответствующего постановления суда и снимать животных с привязи у общественных зданий. Также запрещено жестоко обращаться с животными, отлавливать их в присутствии детей (за исключением случаев, если животные представляют общественную опасность), применять огнестрельное и иное оружие, средства, травмирующие животных или опасные для их жизни и здоровья.Отловленные собаки должны содержаться в приюте не менее 17 дней. Там им должны сделать прививки, стерилизовать и прицепить специальные ушные бирки красного цвета. Параллельно подрядчик обязан приступить к поиску новых владельцев собак, разместив о них информацию в интернете.«Содержащихся в приютах животных умерщвлять запрещено, за исключением случаев необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животных. Процедура умерщвления животных должна производиться специалистом в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть», сказано в техзадании.По истечении не менее 17 дней содержания в приюте животных, не проявляющих немотивированной агрессивности, будут возвращать в прежние места обитания, но вне границ детских и спортивных площадок, организаций образования, здравоохранения и общепита. При этом подрядчик должен записать процесс выпуска животного на видео.Контракт будет действовать с 1 марта до конца этого года.Фото: «Номер один»