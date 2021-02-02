В Улан-Удэ до 7 февраля закрыли театр оперы и балета

Обнаружено увеличение трещин на потолке после больших землетрясений на Байкале



Бурятский театр оперы и балета переносит спектакли на более поздние сроки, в том числе и балет «Красавица Ангара», запланированный на 5 и 6 февраля. До 6 февраля будут идти вынужденные ремонтные работы в зрительном зале. Театр начнет принимать зрителей с 7 февраля, сообщила сегодня на своей странице в Facebook министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



«На прошлой неделе инженерная служба учреждения в очередной раз осматривала состояние здания. Специалистами было обнаружено увеличение трещин на потолке над оркестровой ямой, после чего были срочно отменены ближайшие спектакли», - рассказала она.



«Сложившуюся ситуацию мы обсудили на месте: министерство культуры, руководство театра, руководство Комитета охраны объектов культурного наследия и представители ООО «Сейсмострой». Последние ведут постоянный мониторинг нашего здания, - пишет министр, - Очередная проверка прошла в 2020 году, состояние трещин оставалось прежним. Но в начале этого года прошли землетрясения. Они могли сказаться на них».



По словам, Соелмы Дагаевой, до 6 февраля в театре произведут демонтаж штукатурно-декоративного слоя портала сцены. Это нужно сделать для того, чтобы исключить вероятность его осыпания.



«Реконструкция театра проходила до 2011 года. В тот момент капитально этот участок (над сценой) не ремонтировали. Потолок над зрительными залом прошел капремонт. Угроз безопасности зрителей и сотрудников сейчас нет. Как отмечают специалисты, «конструкция держится крепко». Полноценные работы по восстановлению декоративного слоя проведем летом, чтобы не прерывать театральный сезон», - заключила глава минкультуры.



Напомним, большая реконструкция Бурятского театра оперы и балета, построенного еще в 1952 году, шла несколько лет и завершилась в 2011 году. Полная стоимость комплекса реконструкции и реставрации театра в ценах 2011 года составляла 1,6 миллиарда рублей, из них из федерального бюджета – 1,4 миллиарда. Тогда утверждалось, что театр сможет выдержать любую сейсмическую нагрузку, так как повышение сейсмобезопасности старого здания являлось одной из ключевых целей реконструкции.



Фото: facebook.com

