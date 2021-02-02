Перелеты в Москву и Питер стали льготными для всех дальневосточников

Сняты ранее действовавшие возрастные ограничения «до 23-х и старше 55-60» лет
Субсидированные авиабилеты сделали доступными для всех жителей Дальнего Востока вне зависимости от категории. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому дальневосточники смогут приобретать субсидированные билеты по 21 маршруту. Речь идет о перелётах с территории Дальнего Востока в Москву, Санкт-Петербург и обратно, сообщает портал «Твой Дальний Восток».
«Отныне пассажиры всех категорий (а не только льготники), зарегистрированные по месту жительства на территории субъекта, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, смогут приобретать билеты на авиарейсы, которые субсидируются государством», - говорится на сайте правительства страны.
В частности, в список вошли маршруты в российскую столицу из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы, Якутска, а также в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы и Якутска. Как показывает практика, именно они наиболее востребованы у жителей Дальнего Востока.
«Сейчас основное нововведение – это снятие возрастных ограничений. Было: до 23 и старше 55-60 лет. Пока программа разворачивается, делать выводы рано. Но отмечу, что поручение президента очень конкретное и предметное, и должно быть исполнено уже сейчас, а к 15 марта должен быть подготовлен доклад. Поэтому работа уже идет, дай бог, чтобы все получилось именно так, как поручил президен»т, - прокомментировал порталу tvoidv.ru руководитель рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Транспорт», глава Бурятии Алексей Цыденов.
Напомним, 22 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении в 2021 году 5 млрд рублей на субсидирование авиаперелетов для жителей Дальневосточного федерального округа. Предполагается, что благодаря принятому решению приобрести авиабилеты по сниженному тарифу смогут не менее 450 тысяч человек. Также правительство ранее выделило 5,8 млрд рублей на билеты для льготников.
Фото: egov-buryatia.ru
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