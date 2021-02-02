Дугжууба пройдет во всех дацанах Улан-Удэ

Но верующих просят воздержаться от посещения и помолиться дома



10 февраля во всех дацанах столицы Бурятии пройдет традиционный ритуал Дугжууба (церемония огненного сжигания грехов и препятствий) перед наступлением Нового года по лунному календарю 12 февраля.

– Дугжууба будет проводиться, но мы призываем людей не приходить, а смотреть прямую трансляцию по «Тивикому» 10 февраля с 18:00. Трансляция будет проходить из Иволгинского дацана, – рассказала руководитель пресс-службы Иволгинского дацана Алла Намсараева.

Присутствовать на ритуале людям не запрещают, но только настоятельно советуют все же остаться в этот день дома.



– На улице находиться никто не может помешать, а внутри храма будет проблематично: должны исполняться эпидемиологические нормы. Во все дацаны поступили письма из Роспотребнадзора, чтобы все соблюдали санитарные нормы: дистанцию 1.5 метра, ношение маски, – отметила Алла Намсараева.



В связи с тем, что дацаны не настолько велики, чтобы вместить всех прихожан с соблюдением дистанции, людям разрешат провести обряд гоороо (обход святого места) и попросят выйти наружу.



– Даже если люди будут стоять на улице, они должны будут все быть в масках, – добавила руководитель пресс-службы Иволгинского дацана.



Напомним, ранее остаться дома в день ритуала Дугжууба



Фото: «Номер один» – Дугжууба будет проводиться, но мы призываем людей не приходить, а смотреть прямую трансляцию по «Тивикому» 10 февраля с 18:00. Трансляция будет проходить из Иволгинского дацана, – рассказала руководитель пресс-службы Иволгинского дацана Алла Намсараева.Присутствовать на ритуале людям не запрещают, но только настоятельно советуют все же остаться в этот день дома.– На улице находиться никто не может помешать, а внутри храма будет проблематично: должны исполняться эпидемиологические нормы. Во все дацаны поступили письма из Роспотребнадзора, чтобы все соблюдали санитарные нормы: дистанцию 1.5 метра, ношение маски, – отметила Алла Намсараева.В связи с тем, что дацаны не настолько велики, чтобы вместить всех прихожан с соблюдением дистанции, людям разрешат провести обряд гоороо (обход святого места) и попросят выйти наружу.– Даже если люди будут стоять на улице, они должны будут все быть в масках, – добавила руководитель пресс-службы Иволгинского дацана.Напомним, ранее остаться дома в день ритуала Дугжууба призвал и глава буддистов России Хамбо лама дамба Аюшеев: «Если вы, находясь дома, помолитесь вместе с ламами на расстоянии, это принесет вам больше пользы, чем пребывание в закрытом помещении на молебне в такое опасное время. Берегите себя и своих близких, проявите буддийскую заботу о тех, кто рядом с вами!».Фото: «Номер один»