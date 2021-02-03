Героизм и отвага

Чувствуете гордость за нашу таможню?

Враг не пройдет. Доблестные таможенники стоят на страже безопасности жителей Бурятии и всей России, охраняя нас от санкционного чеснока, чая, сыра, ягод и прочей гадости, которую пытаются завезти к нам из других стран. Чувствуете гордость за нашу таможню?

43 тонны санкционных товаров изъяла бурятская таможня на границе с Монголией за год.«Среди изъятой продукции: гранулированный чеснок, чайные напитки, сыр, ягоды, овощи и фрукты из Германии, Австрии, Голландии, Польши», перечисляет пресс-служба ведомства вопиющие факты злодейства.Как же хорошо, что мы можем и дальше наслаждаться китайским чесноком, китайскими фруктами и овощами! Все-таки государство действительно заботится о нас, защищая своих граждан от европейских продуктов, несомненно, угрожающих национальной безопасности.При этом нас не покидает уверенность, что все изъятое будет уничтожено на костре справедливости, а не съедено в кабинетах людьми в погонах. И дым от этого костра разожжет патриотизм в сердцах многих жителей Бурятии.В общем, можете спать спокойно: вражеский чеснок не пройдет. А значит, страна в безопасности.