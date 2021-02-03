Мир переживает критический дефицит чистой воды

Ежедневно потребляется 10 млрд тонн пресной воды – больше, чем может пополнить земля



Мир переживает критический недостаток чистой воды, и водно-болотные угодья находятся в центре его разрешения. Об этом заявила генеральный секретарь Рамсарской конвенции Марта Рохас Уррего. Накануне, в день 50-летия Рамсарской конвенции, она выступила с обращением к народам и правительствам, призвав их остановить истощение водных ресурсов планеты.



«Менее 1% пресной воды на Земле является пригодной для использования и в основном хранится в водно-болотных угодьях, таких как реки, ручьи, озера, болота, устья рек и водоносные горизонты. Ежедневно мы потребляем не менее 10 миллиардов тонн пресной воды – больше, чем может пополнить земля. Тем не менее, к 2050 году нам потребуется на 55% больше воды для населения планеты в 10 миллиардов человек» – говорится в опубликованном заявлении.



Генеральный секретарь Рамсарской конвенции также отметила, что на сегодняшний день все наши источники воды загрязнены химическими веществами, пластиком или неочищенными сточными водами, в результате чего 2,2 миллиарда человек пьют небезопасную воду и почти полмиллиона ежегодно умирают от нее. «С каждым годом требуется все больше пресной воды, но способы ее получения разрушают экосистемы. Почти 90% наших водно-болотных угодий, включая реки, озера, болота и торфяники, исчезли, и мы продолжаем терять водно-болотные угодья в три раза быстрее, чем леса» - подчеркнула спикер.



«За последние 50 лет площадь земной поверхности, занимаемая водно-болотными угодьями, сократилась на 35%, при этом многие виды оказались под угрозой уничтожения, в том числе 23% видов, обитающих в морских и приморских экосистемах, и 25% видов континентальных водно-болотных комплексов», - подчеркивается в документе.



Полвека назад - 2 февраля 1971 г. - в городе Рамсаре (Иран) была подписана Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц (Рамсарская конвенция). С 1997 года 2 февраля отмечается как Всемирный день водно-болотных угодий (World Wetlands Day), призванный обратить внимание общественности на выдающуюся роль водно-болотных угодий в природных процессах и жизни человеческого сообщества, их уязвимость и важность их разумного использования. В день своего 50-летия Рамсарская конвенция напоминает о первостепенном значении водно-болотных угодий для сохранения ресурсов чистой воды.



Информационные материалы, подготовленные секретариатом Рамсарской конвенции для вебсайта Всемирного дня водно-болотных угодий (



В частности, необходимо остановить разрушение и начать восстановление водно-болотных экосистем, прекратить перегораживание рек плотинами и неконтролируемое выкачивание воды из подземных источников, направить усилия на снижение загрязнения вод и очищение водных источников. Кроме того, требуется повысить эффективность водопотребления, и обеспечить разумное, неистощительное использование водно-болотных угодий.



Сегодня Россия занимает второе место в мире (после Бразилии) среди стран, обладающих наиболее крупными ресурсами пресной воды. Водно-болотные угодья нашей страны отличаются высоким разнообразием. Особенно разнообразны и занимают наибольшую площадь торфяные болота и озера. Принадлежат России и совершенно уникальные водно-болотные угодья. Так, озеро Байкал содержит 20% пресных вод планеты, а его фауна отличается самым высоким для континентальных вод уровнем эндемизма.



В нашей стране выполнение обязательств, вытекающих из членства в Рамсарской конвенции, возложено на Минприроды России, сообщает пресс-служба ведомства. Оно координирует работу по сохранению российских водно-болотных угодий на основании подписанного с Международной организацией по сохранению водно-болотных угодий (Wetlands International) меморандума о сотрудничестве в области сохранения и рационального использования водно-болотных угодий Российской Федерации.



Основная цель Рамсарской конвенции – сохранение и устойчивое использование болот, озер, рек, морских мелководий и других природных объектов, для которых вода является основным фактором, определяющим условия жизни растений и животных. Являясь одним из ключевых типов экосистем планеты, водно-болотные угодья определяют круговорот воды и ряда важных элементов, формируют климат, обеспечивают сохранение биологического разнообразия. СССР ратифицировал конвенцию в 1976 году. В 1994 году правительство России подтвердило международный статус для 35 участков водно-болотных угодий России.



На сегодняшний день к Рамсарской конвенции присоединилась 171 страна; 2375 водно-болотных комплексов общей площадью свыше 254 миллионов гектаров внесены в Список водно-болотных угодий международного значения (Рамсарских угодий), находящихся под особой охраной конвенции. Количество Рамсарских угодий в России – 41. В Бурятии это заказник «Кабанский» Байкальского заповедника, в Забайкалье - Даурский заповедник и заказник «Долина дзерена».



Фото: mnr.gov.ru

Мир переживает критический недостаток чистой воды, и водно-болотные угодья находятся в центре его разрешения. Об этом заявила генеральный секретарь Рамсарской конвенции Марта Рохас Уррего. Накануне, в день 50-летия Рамсарской конвенции, она выступила с обращением к народам и правительствам, призвав их остановить истощение водных ресурсов планеты.«Менее 1% пресной воды на Земле является пригодной для использования и в основном хранится в водно-болотных угодьях, таких как реки, ручьи, озера, болота, устья рек и водоносные горизонты. Ежедневно мы потребляем не менее 10 миллиардов тонн пресной воды – больше, чем может пополнить земля. Тем не менее, к 2050 году нам потребуется на 55% больше воды для населения планеты в 10 миллиардов человек» – говорится в опубликованном заявлении.Генеральный секретарь Рамсарской конвенции также отметила, что на сегодняшний день все наши источники воды загрязнены химическими веществами, пластиком или неочищенными сточными водами, в результате чего 2,2 миллиарда человек пьют небезопасную воду и почти полмиллиона ежегодно умирают от нее. «С каждым годом требуется все больше пресной воды, но способы ее получения разрушают экосистемы. Почти 90% наших водно-болотных угодий, включая реки, озера, болота и торфяники, исчезли, и мы продолжаем терять водно-болотные угодья в три раза быстрее, чем леса» - подчеркнула спикер.«За последние 50 лет площадь земной поверхности, занимаемая водно-болотными угодьями, сократилась на 35%, при этом многие виды оказались под угрозой уничтожения, в том числе 23% видов, обитающих в морских и приморских экосистемах, и 25% видов континентальных водно-болотных комплексов», - подчеркивается в документе.Полвека назад - 2 февраля 1971 г. - в городе Рамсаре (Иран) была подписана Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц (Рамсарская конвенция). С 1997 года 2 февраля отмечается как Всемирный день водно-болотных угодий (World Wetlands Day), призванный обратить внимание общественности на выдающуюся роль водно-болотных угодий в природных процессах и жизни человеческого сообщества, их уязвимость и важность их разумного использования. В день своего 50-летия Рамсарская конвенция напоминает о первостепенном значении водно-болотных угодий для сохранения ресурсов чистой воды.Информационные материалы, подготовленные секретариатом Рамсарской конвенции для вебсайта Всемирного дня водно-болотных угодий ( https://www.worldwetlandsday.org/materials ), позволяют не только осознать остроту проблемы нехватки воды, но и определить основные направления действий, которые позволят развивающемуся человечеству решить эту проблему с помощью устойчивого управления водно-болотными угодьями.В частности, необходимо остановить разрушение и начать восстановление водно-болотных экосистем, прекратить перегораживание рек плотинами и неконтролируемое выкачивание воды из подземных источников, направить усилия на снижение загрязнения вод и очищение водных источников. Кроме того, требуется повысить эффективность водопотребления, и обеспечить разумное, неистощительное использование водно-болотных угодий.Сегодня Россия занимает второе место в мире (после Бразилии) среди стран, обладающих наиболее крупными ресурсами пресной воды. Водно-болотные угодья нашей страны отличаются высоким разнообразием. Особенно разнообразны и занимают наибольшую площадь торфяные болота и озера. Принадлежат России и совершенно уникальные водно-болотные угодья. Так, озеро Байкал содержит 20% пресных вод планеты, а его фауна отличается самым высоким для континентальных вод уровнем эндемизма.В нашей стране выполнение обязательств, вытекающих из членства в Рамсарской конвенции, возложено на Минприроды России, сообщает пресс-служба ведомства. Оно координирует работу по сохранению российских водно-болотных угодий на основании подписанного с Международной организацией по сохранению водно-болотных угодий (Wetlands International) меморандума о сотрудничестве в области сохранения и рационального использования водно-болотных угодий Российской Федерации.Основная цель Рамсарской конвенции – сохранение и устойчивое использование болот, озер, рек, морских мелководий и других природных объектов, для которых вода является основным фактором, определяющим условия жизни растений и животных. Являясь одним из ключевых типов экосистем планеты, водно-болотные угодья определяют круговорот воды и ряда важных элементов, формируют климат, обеспечивают сохранение биологического разнообразия. СССР ратифицировал конвенцию в 1976 году. В 1994 году правительство России подтвердило международный статус для 35 участков водно-болотных угодий России.На сегодняшний день к Рамсарской конвенции присоединилась 171 страна; 2375 водно-болотных комплексов общей площадью свыше 254 миллионов гектаров внесены в Список водно-болотных угодий международного значения (Рамсарских угодий), находящихся под особой охраной конвенции. Количество Рамсарских угодий в России – 41. В Бурятии это заказник «Кабанский» Байкальского заповедника, в Забайкалье - Даурский заповедник и заказник «Долина дзерена».Фото: mnr.gov.ru