В Бурятии кривая COVID-19 пошла на снижение

Ежесуточный прирост числа заболеваний коронавирусом упал ниже 140



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 30 994. Это на 134 случая больше, чем было во вторник, из 54% (16 500) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 672 человека, двое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Круг контактных лиц составляет 2830 человек.



В стационарах получают лечение 930 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 630. В отделениях реанимации находится 85 пациентов (из них старше 65 лет – 52), на ИВЛ 33 пациента (из них старше 65 – 22), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 20.



Амбулаторное лечение проходит 981 пациент с COVID-19, наблюдаются 686 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 28411 (+178) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 1 555 коек, занято – 930, свободно – 625 коек. Занятость коечного фонда составляет 59,8%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2337 человек, с нарастающим итогом – 795 481 человека.





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