Забайкальцы незаконно получили 13 млн руб пособий по безработице

Центр занятости предлагает им вернуть деньги добровольно – до своего обращения в полицию



В Забайкалье за прошлый год выявлено около 1,5 тысячи случаев, когда пособие по безработице жители края получали на основании недостоверных сведений, представленных в органы занятости населения. Сумма неправомерно полученных гражданами бюджетных средств превысила 13 миллионов рублей, сообщаете пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края.



За 2020 год специалисты органов занятости населения региона провели свыше 59 тысяч проверок подлинности документов, предоставляемых забайкальцами для регистрации их в качестве безработных



«В большинстве случаев граждане пытались скрыть информацию, свидетельствующую об утрате права на пособие. К примеру, более 900 нарушений выявлено, когда получателю уже была назначена пенсия, либо он был трудоустроен. В других случаях выявлялось сокрытие занятости граждан при постановке на регистрацию в качестве безработного», - отметил министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края Евгений Казаченко.



Среди других случаев получения пособия по безработице с нарушением зафиксировано предоставление справок о среднем заработке, не соответствующих действительности.



Центры занятости активно взаимодействуют с Пенсионным фондом РФ, Федеральной налоговой службой, министерством внутренних дел РФ и другими ведомствами для проверки подлинности информации, предоставленной гражданином. В случае выявления факта трудоустройства безработного гражданина, выплата пособия по безработице прекращается с одновременным снятием с учета.



Специалисты центра занятости в добровольном порядке предлагают вернуть сумму пособия по безработице, полученную незаконно, а в случае отказа, информацию направляют в правоохранительные органы.



Фото: 75.ru

