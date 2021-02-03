В Бурятии возвращены государству полгектара земли Забайкальского нацпарка

Они находились в постоянном пользовании Института общей и экспериментальной биологии СО РАН



Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура выявила три земельных участка общей площадью 5 200 квадратных метров в границах Забайкальского национального парка, принадлежащих на праве постоянного бессрочного пользования Институту общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения Российской академии наук.



Это противоречило правовому режиму охраны особо ценных природных территорий и нарушает законные интересы государства, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.



С учетом того, что земли национального парка ограничены в обороте, относятся к федеральной собственности, подконтрольны министерству природных ресурсов России, неправомерное нахождение их в пользовании иных лиц не допускается, так как может повлечь причинение ущерба уникальным природным комплексам.



Поэтому природоохранный прокурор обратился в суд с иском к научному учреждению о признании права постоянного бессрочного пользования земельными участками отсутствующим. Решением суда требования прокурора удовлетворены. В настоящее время в Едином государственном реестре недвижимости аннулирована запись о праве учреждения на землю, участки сняты с кадастрового учета и возвращены в государственную собственность.



Фото: epp.genproc.gov.ru

