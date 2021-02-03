Жителей Улан-Удэ пугают нашествием крыс

Ученые считают эти опасения беспочвенными





Среди улан-удэнцев усиливаются разговоры, что резкое уменьшение количества бродячих собак, к чему стремятся городские власти, может дать неожиданный эффект – всплеск числа мышей и крыс. Однако ученые такой вариант развития событий опровергают.

В качестве обоснования теории нашествия грызунов говорится о том, что собаки могут охотиться на крыс, нанося урон их популяции. А также то, что кардинальное снижение «поголовья» безнадзорных собак освободит для грызунов значительную кормовую базу на мусорных контейнерных площадках во дворах многоэтажек.Скажем сразу, такое представляется маловероятным. Большинство улан-удэнцев, проживающих в многоэтажках, ни разу не видели на придомовых мусорках не только крысу, но и даже мышь.Дело не в том, что грызуны пугаются и сидят тихо, заслышав приближение человека. И не в том, что они пируют на мусорках по ночам, спокойно разрывая многочисленные полиэтиленовые пакеты с отходами. Никакие пакеты с мусором грызуны не рвут. Если кто занимается их потрошением, так это окрестные бродяги, выискивающие по контейнерам что-то для себя.Крыс в условиях столицы Бурятии в принципе очень мало. Если не сказать, что их практически нет. В частном секторе могут встречаться мыши, но их истребляют кошки или они просто попадают мышеловки. В микрорайонах, прилегающих к лесам, на частные подворья порой забегают какие-то лесные грызуны. Вот, собственно, и все.В этой ситуации нет какой-то особенной заслуги бродячих собак.- Если ловят, то случайно (целенаправленно не охотятся. – Прим. ред.). Это не то, что могло бы регулировать численность мышей или других мышевидных грызунов. Они же не бегают открыто. Собаки вряд ли видят их. Зимой они тоже не бегают по снегу на морозе, все в укрытиях, на складах, в подпольях. Уменьшение количества бродячих собак, на мой взгляд, никак не отразится на численности крыс, мышей, - прокомментировал нашему изданию ситуацию один из бурятских ученых.Занимаясь физическим уничтожением улан-удэнских безнадзорных животных, мэрия города должна иметь в виду известный биологический эффект. При уничтожении части собратьев в оставшейся их популяции отмечается усиление размножения. Это не выдумка, а реальный процесс.В помете появляется большее число, к примеру, щенков (если иметь в виду собак). Причем не только у бродячих собак, но и у хозяйских, дворовых. Видимо, уничтожение одной части собак надо как-то координировать со стерилизацией оставшихся. Иначе через несколько лет все опять повторится сначала.Служба информации «Номер один»Фото: pixabay.com