В Улан-Удэ госпитализировали арестованного блогера

Дмитрий Баиров голодал несколько дней





Народный блогер-таксист Дмитрий Баиров, арестованный на 25 суток за участие в несанкционированном митинге в поддержку Навального, сегодня госпитализирован в БСМП. Информацию об этом «Номер один» подтвердил правозащитник Максим Барлуков. Ранее блогер объявил голодовку и не ел в течение 6 дней.

– Да, его доставили в больницу, но пока мы ничего не знаем, – сказал он по телефону.Как рассказала правозащитник Надежда Низовкина, Дмитрий Баиров просил вызвать скорую еще после задержания – это было 28 января.– Сейчас у него ухудшилось состояние здоровья. Это связано с тем, что, во-первых, он голодал. Во-вторых, после того, как его привезли в здание Верховного суда для рассмотрения апелляции, там произошел конфликт. Его силой затащили на второй этаж на судебное заседание, хотя он требовал, чтобы меня пропустили вместе с ним. Ему стало хуже еще из-за этой ситуации. На протяжении двух часов он должен был с ними спорить и стараться им сопротивляться. После, он почувствовал себя совсем плохо – на судебном заседании он ложился головой на стол и не реагировал на происходящее время от времени. После того, как озвучили решения суда, он попросил вызвать скорую, но она так и не приехала. Вообще, ужасная была ситуация, потому что хотели его осудить в отсутствии защитника, – рассказывает Надежда Низовкина.Ранее Надежду Низовкину также задержали за участие в несанкционированном митинге. Спустя время к ней приехал представитель Роспотребнадзора и зачитал предписание о самоизоляции. Но оно было основано на том, что якобы, некий человек, зараженный коронавирусной инфекцией, находился на акции 23 января, и указал всех, с кем контактировал в тот день. В их числе оказалась и правозащитница.– Круг лиц, видимо, был очень широк, раз он мог указать кого угодно, а когда я спросила фамилию этого зараженного, сообщить ее мне отказались, мотивируя это медицинской тайной. Очевидно, что человек просто придуманный. Это какой-то анонимный донос в медицинской форме, – считает Надежда НизовкинаИз-за того, что Низовкину не пропускали на судебное разбирательство, к зданию Верховного суда подъехал юрист Максим Барлуков, однако его самого не пустили даже на порог. Хотя Баиров подтвердил, что Барлуков – его представитель, юриста не послушали.– На самом деле это безобразие, потому что охранники не должны заниматься тем, чтобы останавливать представителей задержанных и не пускать в суд. Тут два варианта: первый – это то, что охранники занимаются самодеятельностью и придумали, что никого не будут пускать в суд, даже представителей. Но этот вариант конечно очень невероятный и невозможный. Есть другой вариант – руководство Верховного суда дало указание не пропускать представителей Баирова в суд. Но это еще более дикая вещь, потому что речь идет о защите прав задержанного, и кто, как не судьи должны понимать, что задерживать представителей – это не только противозаконно, это преступно. В конце концов, мне не удалось подойти даже к окошку дежурного, меня охранник в дверях не пускал. Пришлось уехать, – рассказал «Номер один» Максим Барлуков.Фото: скриншот видео