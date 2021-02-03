Глава Бурятии обсудил в минтрансе РФ обновление парка автобусов в Улан-Удэ

До середины февраля минтранс России и власти Бурятии должны предоставить президенту страны варианты обновления
Алексей Цыденов встретился в Москве с первым заместителем министра транспорта России Андреем Костюком. «Мы обсуждали, как исполнить поручение президента РФ по поставке в Бурятию автобусов», - сообщил глава Бурятии.
«До середины февраля минтранс России должен предоставить президенту варианты обновления не только парка пассажирского общественного транспорта Улан-Удэ, но и объектов его инфраструктуры», - напомнил он.
Инициативу Алексея Цыденова об обновлении парка общественного транспорта в столице республики Владимир Путин поддержал 30 ноября на рабочей встрече. В результате глава государства дал поручение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину до 15 февраля 2021 года подготовить при участии правительства Бурятии предложения по обновлению парка наземного пассажирского общественного транспорта и обеспечивающих его функционирование объектов инфраструктуры в Улан-Удэ, в том числе с использованием механизма государственно-частного партнерства.
Как сообщал «Номер один», парк муниципальных автобусов в Улан-Удэ пополнился в октябре 2020 года. Тогда в столицу Бурятии поступило 42 новых автобуса, закупленных на средства «Народного бюджета» и президентской дальневосточной субсидии.
«Для системного решения проблемы нужно около 600 машин - не один год работы. Это можно сделать в рамках государственно-частного партнерства», - сказал на встрече глава Бурятии.
Для продолжения работы по обновлению общественного транспорта в регионах страны на федеральном уровне в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» разработана соответствующая госпрограмма, напомнили в пресс-службе правительства Бурятии.
Фото: egov-buryatia.ru
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