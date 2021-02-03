Глава Бурятии навестил пострадавшую от собак улан-удэнку

Алексей Цыденов прибыл в московскую клинику к Татьяне Лоскутниковой

Вчера в московскую клинику имени Сеченова прибыл глава Бурятии Алексей Цыденов. Он навестил покалеченную собаками 20-летнюю Татьяну Лоскутникову, которая там лечится. Информацией об этом поделились родственники девушки в социальных сетях.– Вчера к нашей Танечке приезжал глава Бурятии! Алексей Самбуевич заверил, что и в дальнейшем будет оказывать помощь с лечением Тани, это очень радует и вселяет уверенность в завтрашнем дне. Профессор Игорь Владимирович Решетов похвалил нашу девочку и сказал, что она оооочень сильная! Тане разрешили вставать, точных сроков следующей операции ещё не назвали. Ждём, – написали родные девушки.Тетя Татьяны оставила в гостинице полномочного представительства Бурятии в Москве домашние мясные полуфабрикаты. В сообщении отметили, что раз в три-четыре дня оттуда девушке привозят свежую еду. Родственники переводят деньги на лекарства и воду. Кроме того, заместитель главы полномочного представительства Бурятии Юлия Дагданова помогает с доставкой лекарств из аптеки до больницы.– Низкий поклон вам, дорогие наши «выручалочки», – пишут родственники.Как ранее сообщал «Номер один», на прошлой неделе Татьяне Лоскутниковой провели сложную операцию. Девушку оперировали шесть часов подряд три бригады врачей.Напомним, в конце декабря минувшего года 20-летняя жительница поселка Забайкальский стала жертвой нападения стаи собак. В крайне тяжелом состоянии ее доставили в больницу, а затем транспортировали в Москву. Позднее, в этом же поселке бродячая свора напала на двух школьников – один 11-летний ребенок также передан московским медикам, так как при нападении у него страшно пострадали конечности. А недавно, в конце января там же безнадзорные собаки напали на 9-летнюю девочку. К счастью, ее успел спасти прохожий, школьницу доставили в больницу с травмами от укусов.Фото: из соцсетей близких девушки