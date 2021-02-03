03.02.2021
В Бурятии в феврале выплата пенсий через банки будет досрочной

В Бурятии в феврале выплата пенсий через банки будет досрочной

График поменялся в связи с празднованием Сагаалгана и Дня защитника Отечества

В Бурятии произведены изменения в графике выплаты пенсий с учетом праздничных  нерабочих дней в связи с празднованием Сагаалгана и Дня защитника Отечества, а также выходных дней, на которые  выпадают даты доставки пенсий, сообщило республиканское отделение Пенсионного фонда России .  

Так, 5 февраля  выплата пенсий через Сбербанк будет произведена пенсионерам Улан-Удэ за субботу, 6 февраля. А 9 февраля по графику средства на выплату пенсий будет перечислена получателям через Россельхозбанк и Почта банк.

11 февраля пенсии досрочно получат пенсионеры с датой доставки 14 февраля через следующие  банки: Сбербанк, Россельхозбанк, Росгосстрах Банк, Банк Открытие, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Банк Восточный

А также по графику, 11 февраля,  пенсии будут выплачены пенсионерам -клиентам: Азиатско-Тихоокеанского банка и Росбанка

Изменения в графике выплаты пенсий произойдут и  в связи  с празднованием Дня защитника Отечества.

20 февраля будет профинансирована выплата пенсий получателям с датой доставки пенсий за праздничный нерабочий день, 23 февраля через: Сбербанк, Почта-Банк, ВТБ, Газпромбанк, ОТП Банк, Тинькофф Банк

Получателям пенсий через  «Почту России»  выплата пособий началась сегодня, 3 февраля. Доставка пенсий на домашние адреса пенсионеров будет производиться  также с учетом праздничных и выходных дней в феврале 2021 года.

Фото: ОПФР по Бурятии
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