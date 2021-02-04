Военные из Бурятии пытались засудить Google

Им не понравилось видео на YouTube о неуставных отношениях





Любопытное разбирательство состоялось недавно в судах Бурятии. Заместитель военного прокурора Улан-Удэнского гарнизона подал иск к компании Google LLC (США). В заявлении он требовал удалить из YouTube видео о неуставных отношениях между военнослужащими. По причине того, что данная информация запрещена к распространению на территории России.

«Требования мотивированы тем, что военной прокуратурой Улан-Удэнского гарнизона в ходе мониторинга выявлен сайт, на котором запечатлены факты нарушения правил уставных взаимоотношений между военнослужащими в Вооруженных силах Российской Федерации, унижения чести и достоинства военнослужащих и издевательств путем применения физического насилия», описывает суд позицию военных.Эту формулировку можно пересказать более простыми словами: один из сотрудников военной прокуратуры листал YouTube (по-военному – производил мониторинг) и наткнулся на видеоролик, порочащий честь мундира.Казалось бы, видео длительностью менее четырех минут кому может навредить? Но.«Данный видеоролик оказывает пропагандирующее влияние на совершение указанных противоправных действий неопределенным кругом лиц, в том числе и военнослужащими по призыву, дестабилизирует обстановку в Вооруженных силах Российской Федерации, чем негативно влияет на обеспечение обороны страны и безопасности государства», снова пересказывает суд мотивацию военных.Больше того, доступ к видео, подрывающему безопасность страны, свободный, «не требует предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием видеоролика может любой интернет-пользователь», сокрушаются военные.А поскольку видео не относится к информации, которую без суда и следствия может запретить Роскомнадзор, то у военной прокуратуры не осталось других вариантов, кроме как обратиться к бурятской Фемиде.Любопытно, что американский IT-гигант не только заметил нападки военных из какой-то глуши, но и активно участвовал в процессе. Так, представитель компании Google LLC хоть и не явился в судебное заседание, но прислал письменные возражения.Из них следует, что военные обратились не по адресу. Что требования о запрете интернет-страниц следует предъявлять Роскомнадзору. Что есть Единый реестр интернет-«запрещенки» и доступа к нему у Google нет, как и права вносить туда какие-то видеоролики.«Google LLC… не распространяло спорных сведений и не несет какую-либо ответственность за действия третьих лиц, распространивших данные сведения», заявил представитель компании суду.К слову, представитель Роскомнадзора, которого также пригласили в суд, требования военной прокуратуры поддержал и просил их удовлетворить.Октябрьский районный суд, куда изначально обратились военные, с доводами истца согласился.«Размещенная информация содержит пропаганду к дестабилизации взаимоотношений между военнослужащими. Размещение данной информации в сети Интернет указанным способом нарушает запреты, установленные законом, в связи с чем данная информация должна быть запрещена на территории Российской Федерации», пришел к выводу судья.Отклонил служитель Фемиды и довод ответчика о том, что заграничный IT-гигант - ненадлежащий ответчик по этому делу и претензии надо предъявлять Роскомнадзору.«Учитывая, что поставщиком услуг (владельцем и администратором) интернет-ресурса YouTube является компания Google LLC, требования предъявлены к надлежащему административному ответчику», решил суд.В итоге первая инстанция вынесла однозначный вердикт: «Административное исковое заявление заместителя военного прокурора Улан-Удэнского гарнизона к компании Google LLC (владельцу видеохостинга Youtube) о признании информации, запрещенной к распространению на территории РФ, удовлетворить».Однако Google не признал поражение и подал жалобу в Верховный суд Бурятии, ссылаясь на его незаконность и необоснованность.Апелляционная инстанция неожиданно подвергла сомнению вынесенный Октябрьским судом вердикт. Одна из причин – суд первой инстанции не исследовал саму видеозапись либо сделал это не как положено.«В случае если идет речь о видеоролике, должен быть представлен электронный или иной носитель, на котором записан видеоролик. Видеозапись исследуется в судебном заседании в целях проверки доводов о том, что содержащаяся в видеоролике информация относится к информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено. В данном деле носитель с видеозаписью отсутствует, данных о том, что суд непосредственно исследовал в судебном заседании видеоролик, в деле не имеется», констатировал Верховный суд.Вместо этого первая инстанция, судя по всему, ограничилась актом осмотра страниц сайта, составленным начальником отдела кадров войсковой части и старшим помощником военного прокурора Улан-Удэнского гарнизона, а также скриншотом веб-страницы YouTube.«Эти доказательства не раскрывают содержание видеоролика, поэтому не могут считаться достаточными для удовлетворения административного иска», пришли к выводу судьи апелляционной инстанции.Усомнились судьи и в том, что именно Google LLC должен отвечать за спорный видеоролик. Мол, претензии нужно предъявлять к тому, кто этот ролик разместил.«Доказательств, что видеоролик размещен на YouTube самой компанией Google LLC или она внесла в видеоролик изменения, не представлено, поэтому компания не может быть признана лицом, действия которого послужили поводом для подачи административного иска», констатирует Верховный суд.В итоге решение Октябрьского суда отменили и приняли новое: об отказе в удовлетворении иска военных. Таким образом, счет - 1:1. Решающий «гол» может быть забит после обращения в кассационную инстанцию, если военные все же решатся пойти до конца. Если же не решатся, то видеоролик продолжит «подрывать безопасность нашего государства и дестабилизировать обстановку в Вооруженных силах», рассказывая кому ни попадя о неуставных отношениях в Российской армии. Ведь если никто не видит дедовщину, то ее как бы нет…Станислав Сергеев, «Номер один»Фото: pixabay.com